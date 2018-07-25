Ждите конфискаций: борьбу с отмыванием денег на Урале усилят ради международного престижа

Уральские силовики недостаточно активно ведут борьбу с отмыванием денег. Об этом заявил полпред президента в УрФО Николай Цуканов на координационном совещании, посвященном подготовке к проведению в России очередного этапа оценки ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), сообщает корреспондент «ФедералПресс»

Эксперты ФАТФ приедут в Россию уже в марте. Как заявил Цуканов, от результатов оценки будет зависеть престиж России на международной арене, при этом комиссия ориентируется на реальные результаты работы — в частности, на востребованность правоохранительными органами результатов финансовых расследований, а также на итоги конфискации имущества у преступников.

Отметим, что по информации, озвученной в полпредстве, за полгода уральскими силовиками было возбуждено всего шесть дел о легализации преступных доходов, хотя финансовых расследований проведено в сто раз больше. Суды с начала года не вынесли ни одного приговора о конфискации имущества за отмывание денег.

Замруководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный предупредил, что ФАТФ использует риск-ориентированный подход. К зонам риска относятся кредитно-финансовая сфера, бюджетные расходы, коррупция, финансирование терроризма и наркоторговля. Именно на контроль за этими сферами Ливадный предложил направить основные силы.

Одним из главных пробелов Росфинмониторинг считает редкое возбуждение дел по статьям об отмывании денег, которые и предусматривают конфискацию имущества. Ливадный отметил, что во Франции и других странах такие статьи автоматически вменяют виновникам имущественных преступлений, в то время как в России число дел только падает. «Их количество и качество не соответствует криминологической ситуации», — заявил он.

Второй пробел — практически полное отсутствие конфискаций даже по тем делам, которые дошли до суда. Ливадный указал, что конфискации являются не только одним из 11 показателей, которые учитывает ФАТФ, но и важным источником доходов бюджета. Выходом из ситуации он считает координацию действий силовиков на площадке прокуратуры и под контролем полпредства.

Наконец, Ливадный потребовал усилить контроль за расходами чиновников и отслеживание бенефициаров частных компаний. Для этого необходимо взаимодействие с частным сектором: банками, адвокатами и нотариусами, сказал он.

Фото: S. Viinamäki, CC-BY-SA-4.0