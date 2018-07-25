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Вешняковцы закружатся в «Русском вальсе»
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Вешняковцы закружатся в «Русском вальсе» 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Для вешняковцев старшего возраста в нашем районе пройдёт летний танцевальный бал «Русский вальс».
Как обещают организаторы, для жителей на балу будут звучать не только вальсовые мелодии.
Начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Вешняки» Ольга Зайцева отмечает, что вешняковские любители танцев, посещающие занятия в рамках проекта «Активное долголетие», уже умеют довольно многое. По её словам, они освоили зумбу, латиноамериканские танцы и другие жанры. На мероприятие «Русский вальс» приглашаются жители в возрасте от пятидесяти лет и старше. Если кто-то не умеет танцевать, им всё покажут и научат основным движениям.
Бал состоится 30 июля по адресу: ул. Реутовская, д. 6А. Начало в 12:00. Присоединиться можно бесплатно, если вам больше 50 лет.
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