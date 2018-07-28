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Директор департамента Минфина назначен врио вице-премьера Дагестана
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Директор департамента Минфина назначен врио вице-премьера Дагестана 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов РФ Гаджимагомеда Гусейнова временно исполняющим обязанности зампредседателя правительства республики. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
"Владимир Васильев назначил Гаджимагомеда Гаджибуттаевича Гусейнова временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом глава республики подписал сегодня", — сказали в пресс-службе.
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