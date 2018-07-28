Директор департамента Минфина назначен врио вице-премьера Дагестана

"Владимир Васильев назначил Гаджимагомеда Гаджибуттаевича Гусейнова временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом глава республики подписал сегодня", — сказали в пресс-службе.