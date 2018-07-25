В Саратове молодежь снова пикетирует облдуму из-за отсутствия дома 

Сегодня, 25 июля, перед заседанием Саратовской областной думы, на котором ожидается решение вопроса о новом тарифе регионального оператора по сбору ТБО, у здания думы прошел пикет и сбор подписей.
Несмотря на дождь, молодой человек, представившийся Игорем Окуневым, встал у здания с плакатом «Региону нужен дом молодежи». Поодаль две девушки собирали подписи за создание этого учреждения.
Депутат облдумы от КПРФ Владимир Есипов проинтервьюировал Окунева. Он поинтересовался, считает ли молодой человек именно отсутствие дома молодежи главной проблемой региона и знает ли он о нехватке мест в детских садах, повышении пенсионного возраста и будущем росте тарифов на утилизацию мусора. Окунев сообщил, что не знает об этих проблемах, а также признался, что не является коренным саратовцем — он приехал в областной центр из Пугачева. Есипов предложил молодому человеку свернуть плакат и пойти на заседание облдумы послушать об актуальных проблемах региона, но пугачевец попросил у него разрешения постоять в пикете еще немного.
Отметим, что это уже второй пикет у здания областной думы с требованием открыть в Саратове Дом молодежи. В прошлый раз пикет проходил перед заседанием, на котором депутаты обсуждали законопроект правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Пикеты молодых людей не позволили провести протестные акции против пенсионной реформы. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, проходя мимо пикетчиков, сказал им: «Молодцы».