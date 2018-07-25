Aризонские мечты. О чем грезят жители провинциального города на юге США

Город Тусон штата Аризона известен своими кактусами, ограблениями дилижансов, казино индейцев и неприятием миграционной политики Трампа.

Недавно я приняла участие в программе Международного центра журналистики (ICFJ) и провела три недели в Штатах: побывала в Вашингтоне, Лос-Анджелесе Нью-Йорке , увидела Большой Каньон… Но оттуда я привезла только мимолетные впечатления бегущего туриста. Главным же местом моей дислокации стал город Тусон, где я стажировалась в газете ArizonaDailyStar. И вот о жизни в Тусоне я расскажу вам подробно.

В стране кактусов

Тусон находится на юго-западе США , в 97 километрах от мексиканской границы (для сравнения: расстояние от Саратова до ближайшей границы в Питерском районе — 220 километров). Город находится в пустыне Соноран, окруженный со всех сторон пятью горами.

В пустыне растут гигантские кактусы Сагуаро высотой в 3-10 метров, тени которых напоминают в полумраке сдающихся солдат с поднятыми руками. Кактусы вместо деревьев, кактусы вместо цветов, кактусы в горшках, кактусы-статуэтки, кактусы в бокале (текила), кактусы на автомобильных знаках — кактусы здесь везде… Также здесь «обитают» пальмы, которые рядом с кактусами в сухом континентальном климате смотрятся удивительно. Но можно это простить местным жителям, захотевшим быть чуть ближе к Калифорнии.

Аризона — самый «горячий» штат Америки, а в Тусоне вообще припекает не по-детски: в июне, самом жарком месяце, воздух нагревается до +42 градусов Цельсия и выше. Благо в июле уже начинается сезон муссонов. Зимой можно озябнуть при температуре +18 градусов — хотя вряд ли… В общем, жить можно.

Эти земли первыми облюбовали индейцы еще 12 тысяч лет назад. Потом в XVII веке сюда приехали миссионеры, за ними — испанские колонизаторы. В середине XIX века через Тусон в Калифорнию повалили авантюристы, охваченные золотой лихорадкой, и заодно отвоевали город у испанцев. Во время гражданской войны город был под контролем конфедератов-южан, что логично.

Была в истории Тусона и великолепная эпоха с ковбоями, шляпами, салунами и вот этим всем, что сейчас осталось только в вестернах. Город одно время славился ограблениями дилижансов; добропорядочных граждан стращали гангстеры с платками на лице (самый известный из них — Уильям Уитни Бразельтон), а их с переменным успехом пытались поймать шерифы. Был самый что ни на есть дикий-дикий Запад…

Самый суровый шериф Америки

Впрочем, в современной истории штата тоже есть свои герои — и тоже из мира вестернов. 86-летний Джо Арпаио прославился своей работой на посту шерифа округа Марикопа штата Аризона (штаты делятся на несколько округов, администрация Марикопы базируется в столице штата — городе Финикс ). Арпаио поддерживал имидж «самого сурового шерифа Америки» и особенно яро боролся с нелегальной миграцией — как говорится, еще до того как это стало мейнстримом. За четверть века на посту начальника полиции (1993-2017) его обвиняли в нарушении миграционного законодательства, расизме, превышении полномочий, нецелевом расходовании бюджета, нарушениях на выборах, неспособности расследовать преступления сексуального характера и много еще в чем.

Например, однажды он ввел в тюрьмах округа розовые трусы, утверждая, что такой цвет удержит выходящих на свободу заключенных от воровства казенного белья.

В первый год шериф насчитал экономию для бюджета в 70 тысяч долларов — но правозащитники не оценили его заслуг и обвинили в издевательствах над заключенными. Это не помешало ему войти в коммерческий раж и выпустить собственную линию розовых наручников и трусов с шерифской звездой и надписью Go Joe. Несмотря на всевозможные обвинения он так и не предоставил отчеты о своих бизнес-успехах.

В 2003 году Арпаио создал палаточные тюрьмы, когда воздух в Аризоне превышал 43 градуса Цельсия. В ответ на жалобы заключенных, что на такой жаре плавится даже обувь, он реагировал так: «А в Ираке солдаты живут при 50 градусах, хотя не совершали никаких преступлений, так что заткните свои рты!»

В 2016 году Арпаио больше не избрали шерифом на новый срок, что разозлило его неимоверно. Он был осужден за оскорбление суда, но президент Трамп лично его амнистировал. И теперь «Железный Джо» присматривает себе место где-нибудь в Вашингтоне, возможно в Конгрессе — «если президент попросит об этом».

Красное казино

В Тусоне проживает 500 тысяч человек, в агломерации — свыше миллиона. Примерно половина жителей — белые, около 40 процентов — мексиканцы и латиноамериканцы. Вся информация дается на двух языках — английском и испанском, причем многие белые вполне сносно владеют испанским. Говорят, что сам город похож на типичную Мексику , только более облагороженную.

Есть также незначительный процент коренных американцев (native Americans, как принято политкорректно называть индейцев), но они проживают за городом в своих резервациях.

Если вы рассчитывали на этом месте расчувствоваться, то не спешите — да, индейцы живут в резервациях, может быть, их условия хуже… Но самый роскошный курортный комплекс с казино «Дель Соль», находящийся за городом, принадлежит именно им. Владельцы этого казино активно поддерживают свою коммуну и отправляют детишек в лучшие университеты Америки. На мое удивление, откуда у тех деньги на запуск такого крупного бизнеса, мои собеседники только развели руками и ответили: «Может, господдержка…»

Оказалось, что такое явление стало закладываться в некоторых штатах еще в 70-е годы прошлого века. Не во всех племенах коренных американцев гэмблинг (игорный бизнес) отвечает моральным устоям — но племя Паскуа Яки, владеющее «Дель Солью», ничего плохого в этом не видит. Местные рассказывают, что в казино индейцев правила игры жестче и алкоголь платный: в случае проигрыша даже не на что напиться с горя. Поэтому многие едут пытать удачу в столицу соседнего штата Невада Лас-Вегас. И, оказывается, не напрасно: знаю лично жительницу Тусона, которая выиграла в Городе грехов дорогой автомобиль. А в другой раз — миллион долларов.

Темнокожих, азиатов, арабов в городе совсем мало. И, кстати, я так и не встретила здесь ни одного русскоговорящего.

Красота по-аризонски

Один участник нашей программы высказал мысль: кажется, будто колонизаторы, уставшие ютиться в своей тесной Европе, приехали в Новый Свет и создали, наконец, страну нормальных размеров. Здесь люди не привыкли считать километры и не любят жить друг на друге.

Тусон в этом плане — типичный американский город. Он растянут на большой территории, с хорошими дорожными развязками. Передвигаться здесь принято на личном авто, общественный транспорт развит плохо.

Люди здесь живут в одноэтажных или двухэтажных домах — и пусть они не такие просторные, как принято в других штатах, но зато трогают за живое своими верандами с креслами-качалками и столиками, клумбами с кактусами и запахом мандаринов. Здесь в лучах ласкового восходящего солнца житель Тусона потягивает по утрам чашку кофе, читая одновременно свежую прессу, чуть свет брошенную в почтовый ящик.

Жилье в историческом центре дорогое: дома стоят от 800 тысяч долларов. Но многие американцы сегодня не засыпают с мыслями иметь «собственный угол» и могут всю жизнь спокойно жить на съемном. Аренда жилья в Тусоне начинается от 700 долларов в месяц. Нередки судебные тяжбы с выселением, когда арендующие не могут расплатиться за крышу с лендлордами, как величаво называют собственников жилья.

Средняя зарплата в Тусоне — 3800 долларов в месяц. Учителя зарабатывают минимум 4тысячи долларов в месяц, врачи — минимум 7; доходы какого-нибудь сантехника варьируются от полутора до 6 тысяч долларов в зависимости от уровня квалификации. При этом ежемесячные расходы, по расчетам статистов, не превышают 1800 долларов в месяц на одиноко проживающего американца и не более 4300 — на всю семью из двух взрослых и двух детей.

Кстати, о пенсиях. Долгое время в США выходили на пенсию в 65 лет, но в 80-е годы Конгресс установил новый срок — 67 лет. И, надо сказать, люди до него доживают — средняя продолжительность жизнь в штате — 79,5 лет. На практике же на пенсию можно выйти уже в 62 года, и тогда государство будет выплачивать 80 процентов от зарплаты — что, согласитесь, чуть больше, чем минималка в России . По достижении 67 лет гражданин США может уже рассчитывать на пенсионное обеспечение в размере полной зарплаты. Кроме того, если человек работал в хорошей компании, она заботливо обеспечит ему покой в старости в виде еще одной пенсии.

Свои и чужие мечты

На последних президентских выборах победу в штате одержал действующий президент Дональд Трамп . На всех предыдущих выборах за столетнюю историю — тоже республиканские кандидаты. Аризона — консервативный южный штат. Но республиканская администрация, ужасный Арпаио и другие поклонники Трампа — это всё там, севернее, в столице штата Финиксе. В Тусоне, втором по численности населения городе штата и давнем сопернике Финикса, люди более либеральны. Все, с кем я общалась, отзывались о своем президенте без большой любви и поддерживали точку зрения, что Россия «помогла» Дональду одержать победу.

Мне довелось побывать на заседании совета округа Пима (центр округа — Тусон), куда вход открыт всем желающим. Там, если заранее записаться, можно подойти к микрофону и толкнуть свой спич — а руководители округа будут сидеть и слушать вашу проблему. Так вот, выступающие горожане призывали не есть животных, зачитывали собственные стихи о гнетущих налогах — но каждые восемь из десяти обязательно клеймили миграционную политику Трампа. А супервайзеры (аналог муниципальных депутатов) с ними соглашались, и весь зал аплодировал. В защиту железной границы выступили, правда, два несчастных республиканца, но толпа их дружно освистала.

В городе действует 14 общественных организаций, которые считают своим долгом отстаивать права мигрантов на достойное будущее. Волонтера одной из таких НКО Скотта Уоррена сейчас судят по обвинению в контрабанде людей. В феврале пограничный патруль арестовал его в тот момент, когда он выдавал еду и воду людям латиноамериканской внешности в пустыне на границе с Мексикой.

В основном нелегально переходят границу трудоспособные мужчины, редко женщины — путь через пустыню крайне изнурителен. Некоторые, впрочем, рискуют брать с собой детей. Детей нелегалов с апреля этого года стали отделять от родителей, и пока об их судьбе мало что известно (система их дальнейшего распределения еще не отработана).

Каждый день в Тусоне активисты устраивают митинг против разделения детей и родителей у здания федерального суда, где в полдень выносят приговоры сотне нелегальных мигрантов. Осужденным дают срок от двух до шести месяцев, а потом сажают на самолет и отправляют на родину в Мексику, Гватемалу Гондурас . «Какие же они преступники?! Они — настоящие герои, которые хотят лучшего будущего для себя и своих детей, потому что в их стране война, разруха, голод!» — объясняет один из уличных активистов.

Наконец мигранты под конвоем выходят из зала суда, мечтая о том, как после вынужденного возвращения домой они вернутся в эту страну снова — возможно, уже успешно. Волонтеры на улице сворачивают свои плакаты и идут домой, мечтая, чтобы все люди на земле были счастливы.