ЧМ-2018: Россия шиканула перед Западом, но задобрить не смогла

Даже западные аналитики считают, что чемпионат мира по футболу даст России экономический эффект в размере до 180 млрд рублей. Но все равно он будет далек от идеала прибыльности. Особенно большие траты лягут на плечи регионов. Так стоило ли вообще так тратиться?

«Футбольным» регионам дадут по 300 миллионов в год По словам Владимира Путина, главное нематериальное наследие Чемпионата мира по футболу — это разрушенные стереотипы о России, неподдельный интерес к нашей стране и рост популярности футбола. И это, конечно, здорово, если не считать таких заявлений, как накануне сделала, например, постпред США при ООН Никки Хейли сообщив, что Вашингтон не доверяет, и никогда не будет доверять России и ее лидеру. Дружбы никакой тоже ожидать не приходится. А жаль, мы ведь, судя по всему, надежд не оставляем. В том числе, и по части футбола.

Правительство после окончания матча разработало проект «Концепции наследия Чемпионата мира по футболу», в которой расписано будущее 12 стадионов и 95 тренировочных площадок. Согласно концепции, из федерального бюджета регионы получат в ближайшие четыре года субсидии на их эксплуатацию в размере почти 16,5 млрд рублей. И это самый больной вопрос прошедшего мундиаля. Столько денег потратили на строительство и не меньшие суммы требуются на их содержание.

Самая большая сумма пойдет в Екатеринбург , где только 571 миллион собираются потратить на демонтаж временных трибун, которые были установлены за границами стадиона, чтобы он соответствовал требованиям FIFA о вместимости. Сейчас стадион вмещает 35 тысяч зрителей, а после разбора трибун останется всего 23 тысячи мест. Еще 1,8 миллиарда направят на компенсацию расходов по эксплуатации в 2019-2023 годах (в среднем годовые издержки на эксплуатацию каждого из построенных стадионов оценены правительством в 300 млн рублей).

Самаре, Саранске, Еще шесть стадионов (в Волгограде Калининграде , Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде) получат только стартовые субсидии на адаптацию в размере 71 млн рублей. Они, в частности, будут направлены на то, чтобы перепрофилировать помещения, используемые FIFA во время поведения мундиаля для размещения пресс-центра, стюардов и волонтеров и проведения церемоний, в коммерческие и административные площади. Также на базе стадионов появятся музеи спорта.

А при «Казань-арене», которая давно эксплуатируется как спортивное сооружение, построят офисный комплекс полезной площадью 10 тысяч кв.м. Естественно, за счет частного инвестора, а не государства.

Мундиаль подарил нам счастье… и концерт Басты

Как конкретно будут зарабатывать стадионы, например, в Ростове-на-Дону или в Саранске, пока неизвестно. Ведь собственникам (а стадионы переданы в собственность регионам) предстоит еще разработать модель управления и утвердить бизнес-планы их операционной деятельности.

Уже сейчас придумывают необычные способы заработка: например, 23 сентября на «Ростов арене» выступит рэпер Баста (он сам родом из Ростова, и часто дает здесь концерты). Ожидают аншлаг. Правда, цена билетов кусается: в VIP-зоне — 150 тысяч рублей!

Но все же, конечно, главный источник доходов — это проведение крупных спортивных мероприятий. Сегодня на волне ажиотажного интереса россиян к Чемпионату миру и наполняемость трибун на матчах оказалась рекордной. На матч «Ротор» — «Луч» в Волгограде пришло более 30 тысяч зрителей, на матч «Нижнего Новгорода» с «Тюменью» на нижегородский стадион — 18 тысяч болельщиков, а на игру в Калининграде «Балтики» и «Тамбова» — почти 11 тысяч зрителей.

И чуть-чуть не добрала до аншлага игра в Саранске между «Мордовией» и «Нижним Новгородом», на которую пришли 26 тысяч зрителей (при вместимости стадиона в 41 тысячу). И это, кстати, при том, что игра не имела серьезного турнирного значения. Выходит, Чемпионат мира по футболу подарил россиянам нечто большее, чем просто проценты ВВП?

— Говоря об экономическом эффекте Чемпионата мира, следует рассматривать не только прямые расходы на инфраструктуру. На мой взгляд, самые важные факторы, которые стоит рассматривать это нематериальные вещи, например, счастье. Во многом именно счастье, а не то, сколько государство производит, определяет то, насколько люди хорошо живут. — говорит эксперт лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики (ВШЭ) Глеб Васильев . — Очень важный эффект чемпионата — это имидж страны на международной арене. Россия показала, что она может проводить очень большие турниры со сложной логистикой и с большим количеством участвующих городов. Ведь помимо тех городов, где проводились матчи Чемпионата мира, были и тренировочные базы.

У Запада больше оптимизма, чем в России

Впрочем, экономисты — люди упертые, их рассуждениями о «счастье» не проймешь. Вот и продолжают упорно подсчитывать финансовый эффект от чемпионата. Аналитики международной консалтинговой компании CBRA подсчитали, что российский чемпионат оказался самым дорогим в расчете на каждого иностранного болельщика: организаторам приезд каждого фаната обошелся в $4700.

А вот сколько они оставили в России? Пока что цифры очень отрывочные: например, власти Москвы сообщили, что по картам Visa (только ими можно было расплачиваться на стадионах и в фан-зонах) в дни чемпионата было потрачено 1,7 млрд рублей.

Санкт-Петербурге и Федеральная таможенная служба отчиталась, что за время мундиаля было обработано свыше 11,2 тысяч чеков tax free на общую сумму почти 950 млн рублей (кстати, система эта работает в России лишь с апреля и только в трех городах — Москве Сочи , хотя со следующего года ее планируют распространить на всю территорию страны).

Крайне оптимистичными для России оказались и прогнозы международных агентств. Например, Moody’s считает, что прямой эффект в регионах проведения чемпионата составит ускорение экономического роста на 3%.

Аналитики агентство McKinsey считают, что в ближайшие пять лет инвестиции в инфраструктуру (транспортную и спортивную) могут принести эффект в размере до 180 млрд рублей к ВВП России.

Но, конечно, наибольшими оптимистами оказались не западные аналитики, а российские чиновники: в «Оргкомитете-2018» считают, что мундиаль принесет до 210 млрд рублей в ближайшие пять лет и позволит создать еще 240 тысяч новых рабочих мест.

— Думается, что это слишком оптимистичные планы. Безусловно, чемпионат оказал влияние на рост ВРП регионов, принимавших ЧМ-2018 (деньги тратились на строительство спортивной, транспортной, туристической инфраструктуры; туристы приехали, кафе и рестораны работали), — прокомментировал в беседе со «Свободной прессой» прогнозы коллег директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев . — Что дальше будем проводить в тех же Калининграде и Саранске? Поэтому безубыточного содержания большинства построенных объектов никак не просматривается, а рост ВРП регионов носил, если можно так сказать, разовый, «залповый» характер.

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