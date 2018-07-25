АФК «Система» заплатит $1 млн за создание технологии поиска потерявшихся людей

АФК «Система» объявила конкурс на разработку технологии поиска потерявшихся людей с призовым фондом $1 млн Об этом сообщает РБК со ссылкой на благотворительный фонд «Система», выступающий оператором социальных инвестиций АФК.

Экспертами в проекте выступят представители поисково-спасательных организаций, среди них «Лиза Алерт» и «Ангел», лаборатории робототехники Сбербанка , Segezha Group (входит в АФК «Система»). Объявить результаты конкурса компания планирует в ноябре 2019 г. Часть призового фонда составит грантовое финансирование на доработку прототипа, другая часть — вознаграждение финалистам, пишет издание.

Компания рассчитывает увидеть технологическое решение, способное найти потерявшегося человека без источника связи и сделать это максимум за 10 часов в любое время суток и при любой погоде, отмечает издание со ссылкой на президента благотворительного фонда «Системы» Анну Янчевскую

Экспертный совет будет обращать на скорость поиска, портативность, возможность долгой автономной работы без подзарядки и вмешательства человека, работу без выхода в интернет, указывает РБК. В основу разработок могут лечь технологии связи и ретрансляции, датчики инфракрасного спектра, системы управления и навигации, искусственный интеллект и другие.