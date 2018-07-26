Около 30 ветеранов ВОВ получили российское гражданство с начала года

Согласно закону «О гражданстве РФ», ветераны войны, который имели гражданство СССР и проживают на территории России, принимаются в гражданство в упрощенном порядке, а также минуя стадию предоставления вида на жительство.

"В 2017 году по данной норме принято в гражданство РФ 78 ветеранов Великой Отечественной войны, за пять месяцев 2018 года — 28 ветеранов", — пояснили в пресс-центре.

В 2016 году гражданство были приняты 163 ветерана войны, добавили в пресс-центре.

В середине мая телеканал RT на своем канале в Telegram сообщил, что Клавдия Мальцева, пережившая блокаду Ленинграда , в советские годы уехала жить в Донецк и после распада СССР получила украинский паспорт. Из-за конфликта на Украине ей перестали платить пенсию, и в 2017 году родственники перевезли женщину в Москву. По данным телеканала, в московском миграционном центре у женщины сначала отказались принимать документы из-за «ветхого» свидетельства о рождении, а после получения нового документа — из-за отсутствия в нем места рождения.

Главред RT Маргарита Симоньян пообещала добиваться предоставления блокаднице российского гражданства, а позже сообщила, что эту ситуацию пообещала взять на личный контроль руководитель миграционного главка МВД Ольга Кириллова

В свою очередь в пресс-центре МВД РФ позже сообщили, что Мальцева пока не предоставила документы о наличии у нее статуса блокадницы Ленинграда. Кроме того, по данным полиции, 18 июля 2017 года женщина получила разрешение на временное проживание в России и может получить вид на жительство согласно закону не раньше 18 июля 2018 года. Также в МВД сообщили, что свидетельство о рождении у Мальцевой не запрашивалось, так как при подаче заявления о выдаче вида на жительство данный документ не нужен.

Через несколько дней женщина, по данным столичного управления МВД, все же представила в орган по вопросам миграции «Удостоверение жителя города Ленинграда», которое подтверждает ее статус жителя блокадного Ленинграда. В полиции добавили, что вопрос о получении ею российского гражданства «будет решен в кратчайшие сроки».