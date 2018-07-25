Элтон Джон призвал Россию прекратить дискриминацию геев и заняться борьбой со СПИДом

Британский музыкант Элтон Джон раскритиковал правительство России и других восточноевропейских стран за их отношение к людям гомосексуальной ориентации. Выступая в Амстердаме на 22-й Международной конференции по проблеме СПИДа, он подчеркнул, что дискриминирующее отношение к ЛГБТ-сообществу (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) способствует разрастанию эпидемии СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии.

"Я очень против того, что происходит по отношению к ЛГБТ-сообществу во всей Восточной Европе. Мы здесь, чтобы защитить всех, кто ВИЧ-положителен. Но особенно важно защитить ЛГБТ-сообщество, представители которого ужасно страдали и до сих пор страдают так, что это сводит меня с ума", — сказал сэр Элтон. Он добавил, что если бы не было такой дискриминации, «мы могли бы избавиться от этой болезни гораздо быстрее», передает

Издание отмечает, что недавно Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом начал финансово поддерживать партнеров организации в регионе. В фонде музыканта отмечают, что их работа в РФ затруднена консервативной позицией российских властей и официально дискриминационной политикой. Как известно, неправительственные организации, получающие иностранные средства, рискуют быть названными иностранными агентами, что наложит ограничения на их деятельность или вообще приведет к закрытию.

Музыкант при этом подчеркнул, что не намерен отказываться от концертов в России: «Люди попросили меня бойкотировать Россию, но вы не можете бойкотировать людей», — сказал он.

Между тем эксперты бьют тревогу по поводу эпидемии ВИЧ и СПИДа в Восточной Европы и Центральной Азии — это единственный сегодня регион в мире, где ВИЧ и СПИД резко распространяются. В период с 2010 по 2017 годы количество зараженных выросло на 30%, при этом большинство случаев заражения приходится на потребителей инъекционных наркотиков.

На конференции в Амстердаме представители некоммерческих организаций и журналисты из России рассказали Элтону Джону об эпидемии ВИЧ в Сибири и других регионах РФ, пишет

Журналист телеканала «Дождь», открыто живущий с ВИЧ, Павел Лобков спросил у музыканта, не опасается ли тот, что на распределение средств его фонда в России повлияет коррупция. «В нашей стране есть регионы, где эпидемия ВИЧ растет, это Сибирь, Урал… Насколько вы уверены, что деньги вашего фонда достанутся именно тем людям, которые действительно в них нуждаются?» — уточнил Лобков.

"Мы работаем с некоммерческими организациями, которые занимаются борьбой с ВИЧ. Мы не даем деньги правительствам непосредственно, но мы стараемся работать с ними, — ответил Элтон Джон. — Я понимаю ваш пессимизм, но верю, что мы должны работать вместе и строить мосты. Я также уверен, что организации [с которыми мы работаем] не теряли денег и никогда не давали деньги тем, кто тратил бы их бесполезно или выкидывал бы их на ветер. Мы даем деньги и следим за тем, чтобы они тратились правильно, мы же не дураки".

Ранее в июле стали известны

по эпидемии ВИЧ в России в 2017 году. Из них следует, что заболеваемость регистрируется во всех субъектах РФ. По состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ составило 1 220 659 человек. В конце 2017 года в стране проживало 943 999 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 276 660 умерших больных. Умерли к концу 2017 года 22,7% больных от числа всех зарегистрированных инфицированных ВИЧ. При этом заражение гетеросексуальным путем составляет уже 53,5% из всех случаев. Таким образом, передача ВИЧ-инфекции происходит вне пределов уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции.

Возглавляет топ-10 субъектов РФ с самыми катастрофическими показателями пораженности ВИЧ-инфекцией Свердловская область . Там это заболевание зарегистрировано у 1741,4 человек на каждые 100 тысяч населения. На втором месте — Иркутская область (1729,6 ВИЧ-инфицированных на каждые 100 тысяч населения). Третье место — у Кемеровской области (1700,5 инфицированных на каждые 100 тысяч человек).

Добавим, что в декабре 2017 года Элтон Джон приезжал с концертом в Москву и также встречался с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой . «Так рад возможности обсудить с доктором Скворцовой более тесное сотрудничество между моим Фондом борьбы со СПИДом и Министерством здравоохранения России . Важная и срочная работа», — написал артист тогда в Instagram. Между тем незадолго до этого Минздрав к удивлению многих

рапортовал о снижении

в России в два раза темпов роста инфицирования ВИЧ.