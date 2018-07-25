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Рейтинг депутатов Госдумы: какие места заняли ярославские народные избранники
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Рейтинг депутатов Госдумы: какие места заняли ярославские народные избранники 

76.ru 34 минуты назад
Фото: 76.ru
У депутатов определили коэффициент полезности
Депутаты седьмого созыва Государственной Думы приступили к работе почти два года назад. Портал депутатов Государственной Думы 7 созыва определил коэффициент полезности народных избранников и составил рейтинг.
— Исследование для составления рейтинга проводились с октября 2017 года по июль 2018 и состоит из четырёх индексов, — рассказали составители. Индекс народного голосования — возможности депутата мобилизовать сторонников, индекс активности депутата в Думе — законотворческая активность депутата, индекс медийности — количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле, экспертный индекс работы в регионе — оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами.
В топ-50 по индексу народного голосования вошли Александр Грибов — на 30 месте и Валентина Терешкова — 37 место. В первые 50 депутатов по индексу активности из ярославских депутатов вошёл только Александр Грибов, он занял 19-е место. По индексу медийности в топ-50 оказалась только первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, она заняла 16-е место. Оценивая работу в регионе, эксперты решили, что Александр Грибов достоин третьего места в рейтинге, а Валентина Терешкова заняла 37 строчку.
В общем рейтинге из 437 строчек депутат Анатолий Грешневиков оказался на 319 месте, Илья Осипов — на 305, Валентина Терешкова заняла 105 строчку, а Александр Грибов оказался самым полезным из избранников от Ярославской области и занял 25 место.
Госдума недавно в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Как проголосовали ярославские депутаты.
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