Ямал — регион возможностей

Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора ЯНАО Наталия Фиголь дала интервью ведущему программы «Первоисточник 2.0» ГТРК «Ямал» Борису Шадринцеву. Интервью было посвящено кадровой политике правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

— Президент России сформулировал задачи перед обществом, суть которых в необходимости прорыва. Но самое ценное в любой экономики — это люди, высококвалифицированные кадры. И государство ищет какие-то новые механизмы и методы для поиска и подготовки таких кадров. На короткой памяти интересный проект «Лидеры России». Представители Ямала очень активно принимали в нём участие. Что вы знаете про участников этого проекта, как сложилась их судьба?

— Действительно, таких проектов в стране очень много, и самым масштабным из них стал проект «Лидеры России». Он был организован по поручению президента РФ, с главной целью — поддержать наиболее перспективных молодых руководителей, которые собрались на этот конкурс со всей страны.

Молодые ямальцы приняли в нём активное участие. Там собрались в основном молодые люди, ведь те, кому сейчас около 30 лет, скоро будут главными в реализации проектов по развитию России . И глава государства большое внимание уделяет именно вовлечению молодых во все сферы социально-экономического развития страны. Главная задача — снять барьеры для карьерного продвижения в бизнесе, науке, политике. И мы уже сейчас видим массу таких примеров — 28-летний профессор и доктор наук, 12-летний изобретатель, имя которого занесено в книгу рекордов Гиннеса. Мы видим, что много молодых людей идет сегодня в политику, губернаторский корпус молодеет. И Ямал тому является ярким примером — один из участников конкурса «Лидеры России» — сегодня врио губернатора ЯНАО Дмитрий Андреевич Артюхов назначен на эту должность Владимиром Владимировичем Путиным

Не так давно назначен на должность заместителя главы нашей газовой столицы — города Новый Уренгой — ещё один участник всероссийского проекта Алексей Горпинченко . Я уверена, люди, прошедшие этот отбор, эту подготовку, смогут пополнить и укрепить ряды профессионалов Отечества.

Наталия Фиголь добавила, что в полуфинале конкурса «Лидеры России», который проходил в Екатеринбурге , от Ямала участвовали 15 представителей. Возрастной состав участников от 27 до 44 лет.

«Вообще, конкурс уникальный. Посмотрите по стране — назначения продемонстрировали, что «социальный лифт» реально начал работать. Россия действительно страна возможностей. Если человек обладает знаниями и желанием работать, то нужно пытаться, и всё получится. А что касается Ямала, то это правило для нас уже привычно. Регион вообще осваивался молодыми. Месторождения открывались молодыми специалистами, города и дороги строились молодыми. Да и сейчас средний возраст жителей в регионе — чуть больше 30 лет. Прекрасный возраст для профессиональных побед, для семьи, для становления себя», — подчеркнула заместитель губернатора, руководитель аппарата главы ЯНАО.

Борис Шадринцев остановился на ещё одном проекте, в котором приняли участие ямальцы, — «Остров 10-21». Это первая в России образовательная программа по интенсивной подготовке кадров для цифровой̆ экономики и национальной̆ технологической инициативы. Вопрос ведущего программы касался практической пользы от таких мероприятий.

«Хорошо, что образовательная программа ориентирована именно на практическую подготовку специалистов, в итоге защитивших свои проекты, которые войдут в стратегии развития регионов. Проект проходил на острове Русский с 10 по 21 июля, участниками его стали около тысячи человек со всех уголков страны, в том числе и наша команда из восьми человек. Там был очень серьёзный отбор, не все его прошли», — сказала замгубернатора.

В команде Ямала были специалисты, которые на своём месте ежедневно занимаются развитием цифровизации в регионе: это представители департамента информационных технологий и связи, образования, молодёжной политики, здравоохранения и аппарата губернатора. Обсуждались несколько тем для участия, в итоге принято решение — разрабатывать проект в сфере образования. Его основная цель — поиск талантливой молодёжи на ранних этапах — буквально с начальной школы. Решить эту задачу без использования цифровых технологий сегодня практически нереально. В частности, один из основных инструментов — это анализ данных, для его реализации участники проекта подготовили и защитили на «Острове» методику и подходы.

«Конечно, это инновационный подход, и такой федеральный проект позволяет нам получить консультации лучших в своём роде профессионалов, высококлассных экспертов, коллег из других регионов. Повторюсь, мы учимся постоянно. Мы перенимаем опыт. Это незазорно. Ведь всё это делается, чтобы управление на Ямале было совершенным», — подчеркнула Наталия Фиголь.

Заместитель главы региона добавила, что на Ямале масса примеров в сфере региональных проектов подобного уровня.

«Вспомним «Губернаторскую сотню», очень успешный проект, который за пять лет позволил реализовать целый ряд проектов, предложенных самими участниками — от создания интернет-журнала и нужных людям социальных программ до такого масштабного проекта, как «Карские экспедиции». Очень активно «сотенцы» влились в систему управления. Многие работают в представительных органах, являются депутатами в муниципалитетах, кто-то трудится на руководящих должностях в администрациях местного уровня, возглавляет общественные организации. Кстати, тот же Алексей Горпинченко — участник «Губернаторской сотни», — рассказала она.

Напомнила руководитель аппарата губернатора ЯНАО и о таком успешном проекте кадрового резерва, как Молодёжное правительство Ямала, которое работает уже на протяжении семи лет. Кстати, его деятельность курировал Дмитрий Артюхов, а сейчас он его возглавляет.

Новый состав Молодёжного правительства ЯНАО утверждён в мае 2018 года, в него вошли 13 молодых лидеров, которые прошли серьёзный конкурсный отбор (2 этапа). Наталия Фиголь акцентировала внимание на том, что молодёжное правительство также является успешным примером «кадрового лифта». В органы государственной и муниципальной власти за это время трудоустроены 13 человек из 36, практически каждый третий. Два представителя молодёжного правительства стали депутатами в своих муниципалитетах.

«Это хорошая школа — ведь молодые люди из городов и посёлков Ямала приносят сюда самые насущные проблемы своих земляков, и здесь — на окружном уровне — вместе их решают. На этот год молодые лидеры определили основными направлениями — наставничество и комфортная городская среда. Их инициативность, новый взгляд, уверена, будут полезны всем нам», — пояснила руководитель аппарата губернатора.

Она отметила, что и сама является наставником представительницы Ямальского района в Молодёжном правительстве ЯНАО Ксении Салиндер.

«У неё очень интересный проект на основе добровольчества, называется «Время добрых дел», который предполагает реализацию общественно значимых акций молодёжью совместно с представителями старшего поколения. На мой взгляд, многообещающая идея», — сказала Наталия Фиголь.

Ведущий программы задал вопрос о будущем использовании опыта недавно прошедшего в округе конкурса по отбору кандидатуры в резерв управленческих кадров на должность директора департамента государственного заказа округа.

— Это пробный проект и за ним последуют аналогичные программы на другие руководящие позиции? Почему начали именно с этой должности? Есть ли у руководства округа планы организовать аналогично всероссийскому и региональный конкурс?.

Наталия Фиголь представила подробную информацию, подчеркнув, что кадровый вопрос — это главный вопрос.

— Именно от того, насколько профессионален и ответственен специалист на каждом конкретном месте, по сути, зависит, насколько успешны будут в реализации запланированные проекты. А проектов очень важных сложных масштабных, значимых для всей России, у нас в регионе, вы знаете, много.

Поэтому для отбора самых достойных кандидатов на должность директора департамента, которая на тот момент была вакантной, и был запущен такой — абсолютно открытый конкурс, первый такого рода на Ямале. Конкурс, начавшийся 15 мая, прошёл успешно. Участие в нём приняли 48 претендентов от Ямала до Санкт-Петербурга , от Тюмени до Москвы . Путём серьёзного отбора на каждом из этапов с привлечением самых лучших профессионалов была определена группа лидеров. 6 июля врио губернатора ЯНАО назвал имена шести лучших, которые были включены в резерв управленческих кадров.

Согласна с Дмитрием Андреевичем (Артюховым), — они все победители. Потому что достойно прошли все испытания — а это целый комплекс тестов, командной работы, различных проверок, в том числе и на полиграфе (!)

Наталия Фиголь подтвердила, что опыт конкурса будет востребован и дальше, потому что общество, округ выходят на новый этап развития, становятся всё более информационно открытыми. Что касается формата всероссийского конкурса «Лидеры России», то на Ямале именно он был взят за основу, что собственно отметили и участники, и эксперты. Кроме того самую высокую оценку получило кадровое ноу-хау аппарата губернатора ЯНАО в плане организации конкурса.

«По их мнению, это уникальный опыт, который должны взять на вооружение другие регионы. Это приятно, безусловно», — отметила Наталия Фиголь.

Ведущий программы «Первоисточник» поинтересовался, как показали себя на конкурсе ямальские участники, были ли они конкурентны по сравнению с приезжими из других регионов?

Заместитель главы региона однозначно ответила, что да, ямальцы показали себя очень хорошо: «Из шести победителей — четверо — ямальцы. Приятно отметить, что наши участники были на высоте».

Говоря о кадровой политике, ведущий сказал, что кадры — это искусство: «Вам эти секреты известны. Расскажите, что за Концепция кадровой политики у нас на Ямале реализуется?»

Наталия Фиголь представила подробную информацию.

— Это пять ключевых проектов, на которых мы сосредоточили внимание и ресурсы. Первый — «Чиновник электронный», где решаются задачи по оптимизации и автоматизации деятельности органов госвласти. Уровень электронного документооборота уже достиг 50%, при плане по итогам 2018-го в 35%.

Второй проект — «Лучший кандидат» — как раз по теме нашей беседы — это совершенствование процедур отбора кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей госслужбы и включение в кадровые резервы разных уровней. Сейчас есть запрос на людей, способных мыслить нестандартно, принимать в кратчайшие сроки верные управленческие решения. Эти ключевые характеристики, и они ценны во всем мире. Ямал далеко продвинулся вперёд. Современные технологии у нас применяются широко, и мы эту работу будем продолжать.

Следующий проект — «Чиновник профессиональный», суть которого в обеспечении непрерывного профессионального развития госслужащих. Современные условия заставляют учиться постоянно. И мы отмечаем всё большую востребованность в коротких формах образования — деловые игры, тренинги, в том, что даёт практический опыт.

Четвертый проект «Чиновник эффективный» — здесь развивается проектное управление, модернизируются методы нематериальной мотивации и совершенствуются системы оценки эффективности органов госвласти.

Ну, и пятый — «Чиновник открытый», говорит сам за себя. Это работа по повышению открытости власти, по качественному общественному контролю, по совершенствованию работы с обращениями граждан.

Наталия Фиголь напомнила, что Концепция кадровой политики, утверждённая в конце 2016 года, прошла общественное обсуждение. За полтора года работы уже есть хорошие результаты, хотя проекты рассчитаны на три года. В 2017 году запущен аудит информационной открытости органов госвласти и практика публичных отчётов руководителей госструктур. Кроме того, по инициативе аппарата губернатора ЯНАО был принят окружной закон о дополнительных гарантиях прав граждан на обращение.

«Планов много. Но я точно знаю, что все они будут выполнены. Госслужба должна совершенствоваться непрерывно, потому что это соответствует духу времени, динамике развития нашего региона», — сказала она.

По материалам программы «Первоисточник».