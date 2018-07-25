Машиностроители получат новый механизм поддержки отрасли

Минпромторг предлагает ввести утилизационный сбор для газовых турбин мощностью до 32 МВт, сообщили «Коммерсанту» источники в машиностроительном комплексе и подтвердили в Минпромторге. В министерстве пояснили, что речь идет о поправках к закону «Об отходах производства и потребления» (№89-ФЗ). «Акт правительства РФ с определенной номенклатурой и техническими характеристиками будет внесен после согласительных процедур со всеми заинтересованными ведомствами и организациями», — сообщили там. В Минпромторге утверждают, что решение по утильсбору «окажет минимальное воздействие на оптовый энергорынок». Предлагаемый размер сбора и возможные сроки его введения в министерстве не назвали, но один из собеседников газеты говорит, что Минпромторг предлагал установить сбор на уровне 7% от стоимости оборудования.

Газовые турбины до 32 МВт — основной тип турбин для нефтегазовой отрасли, их используют прежде всего для транспорта углеводородов по трубопроводам. Участники энергорынка поясняют, что в этом секторе доля иностранного оборудования крайне мала. "Газпром" , в частности, закупает газоперекачивающие агрегаты «Ладога» «РЭП Холдинга» (подконтролен Газпромбанку ) мощностью 32 МВт и 16 МВт, созданные в партнерстве и по лицензии американской GE (локализованы в РФ не полностью). В том числе эти машины используются для «Силы Сибири» и на Амурском ГПЗ. Но иностранные турбины, прежде всего GE и немецкой Siemens , более востребованы на энергорынке. Оборудование до 25 МВт (при большей мощности владелец мощности обязан поставлять энергию на оптовый энергорынок) используется при строительстве распределенной генерации — небольших электростанций, работающих под конкретного потребителя.

Утильсбор будет взиматься как с иностранного, так и с российского оборудования, поясняет один из собеседников «Коммерсанта».

Но российским компаниям он будет частично возмещен за счет двух новых субсидий, которые начнут действовать в 2018-2020 годах, на часть затрат на закупку комплектующих и на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями. Напомним, что подобная схема несколько лет функционирует в автопроме: там утильсбор сначала ввели только для импорта, но потом для соответствия нормам ВТО и для российских заводов, но компенсировали им его промсубсидиями.

На базе поступлений от утильсбора предлагается сформировать спецфонд для поддержки машиностроителей РФ. «Это может быть как компенсация затрат на создание турбин большой мощности (собственной технологии у РФ нет), так и решение текущих проблем, например модернизация оборудования.