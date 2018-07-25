Летучая мышь и гвоздь. Что воронежцы находят в продуктах и кому жаловаться на «сюрпризы» 

По словам юриста, получить компенсацию реально. Посторонние предметы в продуктах питания уже давно не редкость. Воронежцы часто находят в купленной еде разные «сюрпризы»: от волос до животных. Недавно жительница региона обнаружила в рулете с повидлом кусок металлического лезвия. И, несмотря на все это, горожане редко находят время и желание обращаться с претензией в магазин или к производителю. Отчасти это связано с тем, что моральный вред по закону «О защите прав потребителей» минимальный, пояснил корреспонденту «Вести-Воронеж» юрист Александр Мазалов. Да и многие горожане уверены, что на выплату компенсации можно рассчитывать только в Америке или странах Запада, хотя это предположение во многом необоснованно. Поэтому чаще всего недовольные покупатели ограничиваются размещением постов в социальных сетях и предупреждением других людей о возможной опасности. «Вести-Воронеж» решили вспомнить, какие необычные «сюрпризы» жители региона находили в продуктах питания, и разобраться, как действовать при обнаружении постороннего предмета. Летучая мышь в батоне
В 2005 году житель Воронежской области купил нарезной батон, в котором была запечена летучая мышь. Покупатель сразу обратился с жалобой в региональное управление Роспотребнадзора. Надзорное ведомство в ходе проверки на предприятии установило, что хлебобулочные изделия выпускались незаконно. Кроме того, санврачи выявили ряд нарушений санитарного законодательства. После проверки работа предприятия была временно приостановлена, а владелец оштрафован. Перчатка в тушёнке
В 2015 году житель Новомичуринска купил на рынке тушёнку Борисоглебского мясокомбината. Но вот вместо вкусного мяса в консервной банке оказалась медицинская перчатка. Тогда на мясокомбинате заявили, что в курсе ситуации, и служба экономической безопасности разберётся в инциденте. Но почти сразу работники предприятия предположили, что банка поддельная. Чем закончилась история, неизвестно. Плесень в детском пюре
В феврале 2018 года жительница Воронежа Светлана Юрченко скормила своему двухлетнему ребёнку детское пюре «Фрутоняня» с плесенью. Горожанка обнаружила «что-то твёрдое», когда взяла упаковку, чтобы выбросить. Женщина не стала обращаться в магазин, так как срок годности на упаковке был в порядке. Горожанка предположила, что нарушены технологии при производстве и написала претензию к компании-производителю. Ответа она не получила. Личинки в конфетах
В январе 2018 года другая жительница Воронежа купила батончики «Рот+Фронт», однако есть их не стала. Внутри конфет девушка нашла личинки пищевой моли. Горожанка не стала обращаться ни в магазин, ни к производителю. Она ограничилась постом в социальных сетях, где призвала людей быть осторожнее, покупая конфеты детям. Гвоздь в хлебе
В июне 2018 года воронежский блогер Екатерина Буракова отведала хлеб, внутри которого оказался гвоздь. Девушка заметила «сюрприз» только, когда попробовала выпечку. В результате у блогера откололась часть зуба. Екатерина рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж», что ещё никуда не обращалась, но намерена. Проволока в маковом рулете
Воронежец Алексей Потапенко купил маковый рулет от «Родных просторов» и с удивлением обнаружил в нём металлическую проволоку. Фотографиями выпечки горожанин поделился в соцсети 1 июня 2018 года. О неприятной находке Алексей сообщать не стал ни в магазин — «это явно не их вина», ни производителю — «на это нет времени». Что делать, если вы обнаружили в продукте посторонний предмет? Первым делом необходимо зафиксировать факт, иначе потом уже будет проблематично что-то доказать. Для этого нужно обратиться в магазин, где был куплен товар, и написать претензию в письменной форме и в свободном изложении. — Продавец — это первое лицо, которому необходимо предъявлять претензию. В любом случае, независимо от того, что нашли в продукте, следует обратиться в магазин. Уже потом продавец имеет право привлечь этого производителя. Но задача покупателя — зафиксировать факт, — уточнил юрист Александр Мазалов. Куда жаловаться и реально ли получить компенсацию? Если вы хотите, чтобы производителя наказали, и ситуация не повторялась, то следует обратиться в санэпидемстанцию или Роспотребнадзор. Надзорные ведомства организуют проверку и примут меры, если выяснится, что продукция угрожает жизни и здоровью людей. Если же ваша цель — получить денежное возмещение, то следует обратиться в суд. Но для этого по-прежнему понадобятся документы, подтверждающие ваши слова. К примеру, это может быть результат экспертизы, доказывающий, что посторонний предмет действительно был в продукте, а не вы его туда подложили. Правда, размер компенсации морального вреда по закону «О защите прав потребителей» минимальный. В среднем он составляет 20-50 тыс. рублей. В других странах с этим лучше? Предположение о том, что где-то за рубежом люди жалуются и получают за это большие деньги, необоснованно. — История про то, что кто-то взыскал с Макдоналдса миллион долларов, на самом деле исключительный случай. Поэтому мы о нём и знаем. Но в 90% случаев моральный вред за то, что человек обжёгся кофе или нашёл что-то в бутерброде, он минимальный, — уточнил юрист. В основном в России просто не так много исков людей к компаниям-производителям. Чаще всего это связано с тем, что граждане не обращаются с требованием возместить ущерб, а просто жалуются на производителей и просят, чтобы их проверили. Дарья Крымова