Военно-промышленная компания возобновила разработку модульных бронеавтомобилей «Волк»

"ОКР, в рамках которой были разработаны опытные образцы военной автомобильной техники семейства «Волк», совсем недавно активизировались, опытные образцы отправлены для проведения очередного этапа испытаний", — рассказали в компании.

Бронеавтомобили «Волк» показали на выставке «Технологии в машиностроении 2010». Были представлены два варианта машины: одна с бронированным модулем для экипажа и открытым грузовым отсеком была выполнена на двуосном полноприводном шасси, вторая — трехосная с полностью бронированным десантным отсеком для перевозки личного состава.

По словам специалистов компании, первые опытные образцы «Волка» разрабатывались с учетом самых современных на тот момент технологий. Автомобили внесли свой вклад в совершенствование технологий и конструкции бронемашин, однако требовали некоторых доработок.

В 2015 году был представлен усовершенствованный образец с увеличенным десантным отсеком. «Была увеличена высота в связи с новым требованием по установке антитравматических кресел для повышения выживаемости личного состава при подрывах на взрывных устройствах», — пояснили в ВПК. Для эффективного гашения ударной волны взрыва таким креслам требуется некоторое пространство над подголовниками.

Семейство «Волк» создавалось в рамках работ по легкой колесной унифицированной платформе. Ожидалось, что она позволит легко адаптировать бронемашины под различные задачи путем замены отдельных функциональных модулей. Этим новая машина отличалась от бронеавтомобилей предыдущего поколения «Тигр», которые имеют цельносварной бронекорпус, не позволяющий трансформировать машину без изменения конструкции автомобиля в заводских условиях.