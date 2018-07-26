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Владельцам домов, расположенных в зоне особых условий, возместят убытки от сноса
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Владельцам домов, расположенных в зоне особых условий, возместят убытки от сноса 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Снос домов на участках, попавших в охранные зоны трубопроводов, будет производиться в случае угрозы жизни. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 26 июля.
Инициатива была разработана Правительством России после «Прямой линии» с президентом в июне 2017 года. Тогда к Владимиру Путину обратилась жительница Челябинска Светлана Романова, которая рассказала, что её садовый дом был построен в 1980-х годах в 100 метрах от магистрального трубопровода без нарушений. После выхода постановления об увеличении охранной зоны трубопровода до 150 метров было принято судебное решение о сносе строения за счёт владельца и без компенсации. Глава государства заявил о необходимости узаконить уже построенное жильё в охранных зонах.
Документ, разработанный по поручению президента, вводит следующее правило: дом в границах охранной зоны трубопровода подлежит сносу. При этом делаются исключения для построек, защищённых специальными «техническими или технологическими решениями» или получившими согласования у собственника трубопровода. Оно будет требоваться и в отношении дома, который был возведён до начала действия трубопровода.
Закон также дополняет Земельный кодекс следующей новеллой: владельцу снесённой постройки в полном объёме возмещаются убытки. К ним относится упущенная выгода и расходы на переезд, причинённые установлением и изменением границ охраняемых зон. Уточняется, что убытки будут возмещаться собственникам недостроенных домов, если их строительство было начато до расширения охранной зоны трубопровода. Компенсировать средства хозяевам зданий, попавших в охраняемые зоны, будет собственник трубопровода. Если он не установлен, то ответственность несут местные власти, которые приняли решение расширить охраняемую зону.
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