Почему Сталин в 1946 году решил поменять народных комиссаров на министров

Отечественные историки сходятся во мнении, что подобное преобразование Иосиф Сталин санкционировал потому, что институт народных комиссаров как структура государственной власти себя изжил.

Путаница с комиссарами и министрами

Как пишет историк В. И. Андриянов в своей книге «Косыгин», на мартовском пленуме ЦК ВКП (б) 1946 года И. В. Сталин заявил, что «комиссаров — чертова гибель» и население СССР зачастую не понимает, кто из них главнее. Иосиф Виссарионович полагал, что должность министра более понятна для простого народа, а институт народных комиссаров был необходим советскому государству только на начальном этапе его становления. Как отметил Сталин, закончившаяся победой СССР Вторая мировая война продемонстрировала незыблемую мощь Советского Союза и «переходный период» для страны завершился, она уверенно заявила о себе на мировой арене.

Отказались от «старой революционной шинели»

Такое сравнение для Совнаркома (СНК) дал другой отечественный историк и автор множества политических биографий Святослав Рыбас . Святослав Юрьевич развил мысль В. И. Андриянова о том, что Сталин, преобразовывая Совнарком в Совмин, в частности, преследовал цель формирования государственного органа по образцу главных управленческих структур в других крупных государствах. В созданном 19 марта 1946 года Совете министров председательский пост занял сам Сталин, он же возглавил Министерство обороны . Как подчеркивал Рыбас, коллегиальности принятия решений при правлении Сталина не существовало — по всем ключевым вопросам, касающимся управления страной, Иосиф Виссарионович выносил заключение единолично.

Министры для «устоявшегося» строя

Историки О. В. Хлевнюк и Йорам Горлицкий в работе «Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры» приводят более расширенную цитату из сталинского выступления на пленуме ЦК ВКП (б). Иосиф Виссарионович тогда сказал, что СНК как орган государственного управления подходил стране с «неустоявшимся» общественным строем, теперь же советская власть «полностью утвердилась». Хлевнюк и Горлицкий со ссылкой на Исторический архив опубликовали выдержку из статьи в газете «Правда» , которая была напечатана за месяц до сталинского выступления на пленуме ЦК ВКП (б) и в которой сообщалось, что мысль об укреплении советского общественного строя Сталин публично высказал в феврале того же года. Иосиф Виссарионович тогда встречался с избирателями и заявил, что в минувшей войне победил именно общественный строй, который тем самым подтвердил свою абсолютную жизнеспособность.