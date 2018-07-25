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За продажу дефектного авто салон выплатил двойную стоимость ремонта
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За продажу дефектного авто салон выплатил двойную стоимость ремонта 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Автоледи из Оренбурга добилась возмещения стоимости ремонта купленного автомобиля. Выплатить женщине положенную компенсацию руководство автосалона заставили в Оренбургском районном суде.
Как сообщают в областном суде, в 2016 году оренбурженка приобрела в «Автосалоне-2000» за 670 тыс. рублей Kia Rio с гарантией напять лет. После покупки она обнаружила на машине следы ржавчины. В ходе проведения экспертизы специалисты подтвердили, что на крышке багажника имеется коррозия лакокрасочного покрытия. Женщина не захотела самостоятельно устранять обнаруженные дефекты и подала иск в суд, чтобы добиться компенсации.
Судебная экспертиза показала, что на автомобиле имеется трещина с коррозией и отслоением покрытия на двери около фонаря. Обнаруженные дефекты эксперт оценил в 12,7 тыс. рублей.
Ознакомившись с материалами дела и результатами экспертизы, суд обязал «Автосалон-2000» выплатить истице сумму стоимости ремонта в 12,7 тыс. рублей, неустойку более 6 тыс. рублей и моральную компенсацию в размере 500 руб. Кроме того, с дилерского центра взыскали штраф почти в 10 тыс. рублей.
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