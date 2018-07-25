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Доходный дом купца Н. Титова в Хамовниках признан объектом культурного наследия
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Доходный дом купца Н. Титова в Хамовниках признан объектом культурного наследия 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Доходный дом купца Николая Титова, расположенный в Ружейном пер. в Хамовниках, признан объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Доходный дом купца Н. Титова в Ружейном пер., д. 2а, признали объектом культурного наследия регионального значения. Это каменное четырехэтажное здание, построенное в 1914 г. по проекту архитектора Михаила Исакова. Дом во многом сохранил свой первоначальный облик», — говорится в сообщении.
По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексе​я Емельянова, хорошо сохранилось декоративное оформление фасадов дома, а также некоторые элементы интерьера. Так, внутри доходного дома остались оригинальные лестницы, украшающие парадную часть здания.
Статус объекта культурного наследия обеспечивает доходному дому в Ружейном пер. охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия. Здание запрещено сносить, а исторический облик нельзя нарушать.
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