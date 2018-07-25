На «Лакинском пивзаводе» в Клязьму спускают канализацию?

фото lubovbezusl.ru Еще один завод по производству пива подозревается в загрязнении окружающей среды. Напомним, что на прошлой неделе мы сообщали о сбросах зловонных канализационных стоков в Клязьму, через сеть мелиоративных канав «Владимирской пивоварней.

Публикация вызвала значительный резонанс среди рыболовов, дачников, садоводов, а также жителей улиц Тумская и Элеваторная. Как сообщил корреспонденту „ТВ-МИГ“ Артем Герасимов, на следующий день после выхода нашей статьи местными жителями были обнаружены мертвые бобры на берегу прудика, на задворках „Владимирской пивоварни“. Кстати, этих несчастных животных попытался сделать „крайними“ исполнительный директор „Владимирской пивоварни“ Евгений Подъячев:

— Бобры построили там плотину, и дачникам стало очень удобно поливать огороды. Плотину рушить они не хотят, а загрязняют воду удобрениями и химикатам. Вода гниет в этом болоте — отсюда и запах.

Прошла неделя, но зловонные черные стоки продолжают сбрасываться в пруд, из которого вода попадает в Клязьму.

А на днях в редакцию „ТВ-МИГ“ обратился житель Лакинска Евгений Голованов . Он сообщил, что аналогичная ситуация наблюдается на „Лакинском пивзаводе“:

— У нас в Лакинске с пивзавода тоже канализацию спускают и промышленные стоки. Черная зловонная гадость течет по дренажу под федеральной трассой М7, затем попадает в речку Ундолку, а из нее — в Клязьму. Сток течет по бетонному желобу, там стоит сетка для крупного мусора, но она, видать, забита до такой степени, что сток плохо пропускает и вонючая жижа постоянно бродит. Эти сбросы мы наблюдаем с весны.

По имеющейся (непроверенной) информации, на обоих пивзаводах без очистки спускают в реку не только канализационные стоки, но и производственные, а именно — воду после прочистки кег, которая происходит с использованием реагентов, для отделения так называемых „пивных камней“.

Надеемся, что эту информацию проверит природоохранная прокуратура — редакция „ТВ-МИГ“ подготовила официальный запрос по поводу наших публикаций в прокуратуру Владимирской области