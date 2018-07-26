В больнице Новокузнецка появилось оборудование для лечения частых у шахтеров болей в спине

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Клиника нейрохирургии Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 установила современный радиочастотный генератор для лечения болевого синдрома и нейрохирургических вмешательств при заболеваниях спины, которые часто встречаются у жителей Кузбасса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области

"Радиочастотный генератор Cosman G4 установлен в клинике нейрохирургии медицинской организации. На сегодняшний день это наиболее полная и усовершенствованная версия такого устройства. Генератор четвертого поколения применяется нейрохирургами в комплексном лечении остеохондроза и спондилоартроза позвоночника. В медицинской организации отметили, что эта группа заболеваний распространена среди жителей Кузбасса, и использование современного оборудования очень актуально, так как оно позволяет улучшить результаты лечения и сократить период нетрудоспособности", — говорится в сообщении.

Главный специалист отдела развития новых технологий новокузнецкой больницы Елена Парфенова подтвердила ТАСС, что заболевания позвоночника встречаются у жителей Кемеровской области чаще, чем в других регионах. «Это связано больше с тем, что у нас живут металлурги и шахтеры. Заболевания позвоночника связаны именно с профессиональными нюансами у жителей Кузбасса», — сказала она.

В больнице уточнили, что процедура назначается по показаниям при лечении остеохондроза, спондилоартроза и невралгии тройничного нерва. Она может проводиться, как однократно, так и несколько раз.

Система имеет мощность до 50 ватт и возможность непрерывного контроля полного сопротивления ткани и температуры на кончиках одного, двух или четырех электродов. Кроме того, данное устройство может генерировать стимулирующие импульсы.