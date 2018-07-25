Как перестать бояться управляющую компанию и навести порядок в доме

Екатеринбург , два одинаковых дома, стоящих по соседству. Все платят за коммуналку одинаково, но в одном доме следят за порядком и вовремя убирают, а в другом — всё как у всех.

Инициативная группа создала товарищество собственников жилья (ТСЖ) и стала привлекать к проведению разных работ отдельные компании. За чистоту в подъездах отвечает клининговая служба, за электрику — специалисты в этой области, а люди, нанятые обслуживать систему отопления, внимательно следят за тем, чтобы в апреле в квартирах не было плюс 30 с открытыми окнами. Жильцы в результате не переплачивают за лишнее тепло.

Андрей Щербинин житель Екатеринбурга «Мы за эти же самые деньги полностью сделали озеленение, поставили забор, автоматические ворота, сделали освещение, детскую площадку. Понятно, что это несколько лет все длилось. Газоны стригут постоянно, прибирают участок каждый день, снег убирают зимой каждый день. Смотришь через дорогу — а там раз в месяц, может быть. А может, и нет. За эти же самые деньги».

На пути к этой счастливой жизни инициативных членов ТСЖ запугивали, угрожали им физической расправой, прокалывали колеса их автомобилей. В Москве известны случаи поджогов машин при схожих обстоятельствах. Управляющие компании не хотят просто так отказываться от сбора денег с жильцов.

По словам Андрея Щербинина, переход к использованию предложений с открытого рынка оттолкнул полукриминальные структуры от его дома. Но даже если жильцам никто не угрожает, процесс перехода к такой форме управления домом очень не прост. Все начинается с собрания собственников, продолжает москвич Андрей:

«В Москве достаточно сложно либо сменить УК на другую УК либо выйти в ТСЖ, потому что любая УК заинтересована в оказании услуг. Основные сложности при смене УК либо при выходе в ТСЖ — это, в первую очередь, административный вопрос. Компании прибегают к всевозможным методам противодействия желанию жителей, в том числе до откровенно криминальных и так далее».

Впрочем, от встречи с недобросовестными исполнителями тех или иных работ до конца не застрахованы и те, кто смог перейти к привлечению специалистов на аутсорсинге. Допустим, после ремонта в подъезде прорвало трубу. Подрядчик ее заменит, но оплатит ли он ремонт владельцам пострадавших квартир — вопрос, относящийся уже к условиям конкретного договора, подписанного с исполнителем.