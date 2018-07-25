Сегодня день рождения у Игоря Норкина

Сегодня день рождения отмечает Норкин Игорь Алексеевич, директор Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и хирургии Саратовского государственного медицинского универститета имени В. И. Разумовского.

Игорь Алексеевич родился 25 июля 1957 года в городе Белинский Пензенской области

В 1980 году окончил Саратовский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

После был направлен на работу в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии.

В 1986 году избран по конкурсу на должность старшего научного сотрудника отдела ортопедии детского возраста, подростков и взрослых.

В ноябре 1995 года стал руководителем этого отдела.

В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ошибки и осложнения при хирургическом лечении сколиоза у детей и подростков с применением металлоконструкций и их предупреждение», а в 1994 году — диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему: «Хирургическое лечение детей и подростков с прогрессирующей формой сколиоза».

В июне 2003 года приказом Министра здравоохранения Российской Федерации назначен на должность директора Саратовского НИИ травматологии и ортопедии Минздрава России

В 2002 году Высшей аттестационной комиссией России присвоено учёное звание профессора по специальности «травматолог-ортопед».

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