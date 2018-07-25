«Земля и воля»: когда в России появились первые террористы

«Земля и воля» была превосходно продумана и структурирована. В ее основу был положен принцип централизации и строжайшей конспирации.

Небывалая для России организация

В эти годы полиция успешно рассекречивала другие кружки, но «Земля и воля» так и не была поймана. Всякий член организации знал только порученное ему дело, вникать же в особенности работы других членов ему запрещалось. И это несмотря на то, что организация насчитывала только зарегистрированных членов — 3 000. Вот воспоминание ее участника Льва Тихомирова : «По внешности „Земля и Воля“ представляла организацию столь сильную и стройную, как еще не было в России. Она вобрала в себя все сколько-нибудь крупное в революционной среде. Число членов было значительно, и, кроме основных участников, немало лиц примыкало к нему по системе подгрупп, на каждом частном деле… Таким образом, человек 20 членов объединяло около себя довольно много сил, не говоря о том, что организация имела влияние на многие частные кружки, имел разнообразные и хорошие связи по всей России. „Земля и Воля“ имела имя и доверие, вследствие чего получала деньги от сочувствующих… Благодаря основанию типографии, кружок „Земли и Воли“ совершенно не нуждался в эмигрантах и вышел из-под всякой зависимости заграницы. Это было явление новое. Наконец, „Земля и Воля“ не имела никаких конкурентов… По всероссийскому влиянию, только один Исполнительный комитет „Народной Воли“ впоследствии превзошел „Землю и Волю“.

Два полюса

»Земля и воля» с самого начала была не однородной, а как бы состоящей из двух категорий людей: людей глубокой мысли и людей быстрого дела. В первые годы существования организации основной упор делался на просвещение крестьян. Главные силы были положены на то, чтобы в доступной форме разъяснить им невыгодность их положения и поднять их на борьбу. В программе «Земли и воли» фигурировала передача земли крестьянам за выкуп, идея замены государственных чиновников выборными лицами и ряд других, по сути своей либеральных, предложений. Чернышевский, например, был арестован как журналист-просветитель, говорящий слишком много и не желающий взять линию власти, а не как революционер, призывающий к открытой борьбе с оружием в руках. Другие же деятели верили больше в кровь и революцию, чем в статьи и беседы. Их число увеличивалось со временем, и вот что писал об этом член «Земли и воли» О. В. Аптекман: «…революционер становился все более и более агрессивным… У него за поясом кинжал, а в кармане — револьвер: он не только будет защищаться, но и нападать… Неумолимая логика событий втянула революционеров в свой водоворот, и они, чтобы не захлебнуться, ухватились за террор, как утопающий за соломинку». Позже «Земля и воля» раскололась на две организации — террористическую «Народную волю» и народнический «Черный передел».

Тайный агент в полиции

У «Земли и воли» был свой тайный агент в полиции — контрразведчик Николай Васильевич Клеточников. Этот человек имел идеальное прошлое для устройства на работу в Третье отделение, у него был даже опыт работы чиновником. В скором времени за прилежный труд Клеточникову дали переписывать «совершенно секретные записки и бумаги, к числу которых принадлежали списки лиц, замеченных по неблагонадежности и у которых предполагались обыски и шифрованные документы». Еще чуть позже агент был посвящён во все политические розыски, производившиеся не только в Петербурге , но и по всей империи. Благодаря Клеточникову революционный центр почти ежедневно вовремя узнавал о готовящихся арестах, а также знал, кто из революционеров давал полиции опасные для остальных показания. В ноябре 1880 года Клеточникова все же рассекретили и арестовали, но до самой смерти он не изменил своих убеждений и даже голодал в пользу товарищей по камере.

Фельдшера-революционеры

Организаторы «Земли и воли» учитывали опыт «хождений в народ», но сочли его недостаточным. Поэтому действовали эти городские жители еще смелее: они отправлялись жить в народ и проводили в деревнях порой по несколько лет. Поселившиеся в деревне революционеры работали фельдшерами, писарями, учителями, входя в общение с местными жителями и постепенно ведя пропаганду новых идей. Поселения эти просуществовали меньше, чем сама «Земля и воля», через какое-то время вернувшаяся из деревни в город. И все же масштаб действий пропагандистов впечатляет.

Казанская демонстрация

В 1876 году, 6 декабря, в Петербурге на площади у Казанского собора народники-землевольцы устроили демонстрацию. Именно в этот день «Земля и воля» впервые открыто заявила о своем существовании. Эта демонстрация была первой в России политической демонстрацией, в которой участвовали передовые рабочие. Около четырехсот человек собралось на площади, где был развернут революционный красный флаг. Речь перед собравшимися говорил известный революционер Г. В. Плеханов. Демонстранты, конечно же, не желали сдаваться полиции, и понесли крупные потери: 31 человек из них был арестован, 5 позже осуждены на 10-15 лет каторжных работ, 10 приговорены к ссылке в Сибирь и трое рабочих, в том числе Я. Потапов, развернувший красный флаг, к заточению на 5 лет в монастырь.

Подпольная динамитная лаборатория

В конце мая 1879 землевольцы, а точнее сверхтайная террористическая группа «Свобода или смерть», созданная внутри общества «Земля и воля», организуют в доме №6 по Басковому переулку в Петербурге свою первую подпольную динамитную лабораторию. Формирует ее Степан Ширяев , учившийся в Париже у знаменитого изобретателя «электрической свечи» Яблочкова. Руководил ею также и изобретатель Николай Кибальчич, который, к слову, первым в мире (за 15 лет до К. Э. Циолковского) разработал проект летательного аппарата с реактивным двигателем. Неизменной хозяйкой всех динамитных мастерских до 1 марта 1881 года была Инна Васильевна Якимова — высокая блондинка с длинной косой, первый арест которой был в 17 лет, а последний — на шестом десятке.

Покушения на царя