Обзор московских событий в СМИ за 25 июля

«Коммерсантъ». Избиения в ярославской колонии расследуют в Москве Аресты тюремщиков не освободят от ответственности руководителей управлений ФСИН . ссылка

«Коммерсантъ». Окрестности «Зарядья» сменили реконструктора Обустройством квартала возле парка займется Артур Маркарян . ссылка

«Известия» . Мода на волонтерство 72% россиян в 2018 г. выполняли неоплачиваемую работу в общественных интересах. ссылка

«Известия». Россияне переходят на безналичные операции По прогнозам экспертов, в 2020 г. более половины россиян будут оплачивать покупки с помощью карт или смартфонов. ссылка

Российская газета ». Еще бы бросить курить Столица вышла в лидеры по развитию социальной сферы. ссылка

«Российская газета». Пробки видны издалека Как в TomTom измеряют уровень заторов в Москве. ссылка

«Российская газета». С. Собянин подвел итоги проведения чемпионата мира по футболу в Москве Столица достойно справилась с наплывом туристов и болельщиков в дни чемпионата мира по футболу. ссылка

«Российская газета». Кандидат в мэры Москвы С. Собянин встретился с доверенными лицами В каждом районе Москвы должна быть создана комплексная и открытая для жителей программа развития. ссылка

«Российская газета». Судят вшестером В Черемушкинском районном суде Москвы произошло историческое событие. Там впервые вердикт вынесли шестеро, а не 12, как обычно, присяжных заседателей. ссылка

«Российская газета». Как карта ляжет Жителям Подмосковья объяснили, как получить бесплатный проезд в метро. ссылка

Московский комсомолец ». Убийство девочки в Серпухове : о маньяке участковому сообщили год назад Сегодня в городе попрощались с пятилетней Вайдой — ее тело отправили на родину. ссылка

«Московский комсомолец». В городе появились опасные пандусы: погубят при пожаре В Теплом Стане просят убрать платформу для инвалидов, перекрывающую вход в подъезд. ссылка

«Московский комсомолец». В Гранатном Дворе открылась выставка современного поп-арта Энди Уорхол и другие. ссылка

РБК Daily ». Сбой в гиперзвуковом диапазоне Шесть вопросов по делу о госизмене в «Роскосмосе» . ссылка

Аргументы и Факты ». По новым стандартам. Президент похвалил перемены, произошедшие в Москве По данным международного агентства PriceWaterhouse Coopers, столица вошла в пятерку мегаполисов, самых комфортных для проживания. ссылка

«Аргументы и Факты». По московским стандартам. Как будет организовано голосование для дачников? Ничто не может смутить столичного избирателя в предстоящий 9 сентября Единый день голосования, когда Москва будет выбирать себе градоначальника. ссылка

«Аргументы и Факты». Чем кандидаты в мэры планируют привлекать избирателей? Предвыборная кампания идет, но такое впечатление, что за исключением действующего мэра кандидаты не очень-то в нее включились. ссылка

«Аргументы и Факты». В. Дымов: Москва стала городом, с которым хочется связать свое будущее Бизнесмен рассказал начинающим предпринимателям, как преображение города влияет на бизнес. ссылка

«Аргументы и Факты». После футбола — в группу поддержки. Почему волонтеры пришли в штаб С. Собянина После чемпионата мира по футболу 2 тыс. волонтеров FIFA пришли на собеседование в штаб Сергея Собянина. ссылка

«Аргументы и Факты». 100 автобусов в час. На Славянской площади появился транспортный хаб На Славянской площади, что на станции метро «Китай-Город», есть огромный автобусный хаб — транспортный узел. На деле это означает, что отсюда можно уехать в любой конец Москвы без пересадок. ссылка

Независимая газета ». Московские дети в «Патриоте» пересекли экватор Активисты Российского движения школьников летом отдыхают, получают знания и учатся выполнять проекты. ссылка

Комсомольская правда ». Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки раньше работал дворником в детсаду, а потом служил в полиции Корреспонденту «КП» удалось поговорить с бывшей гражданской женой 28-летнего Александра Семина . ссылка

«Вечерняя Москва». Малошумные лифты с видеосвязью появятся в столичных домах При помощи камеры и монитора возможно включить видеосвязь с диспетчерской. ссылка

«Вечерняя Москва». Офтальмологический стационар открыт в городской клинической больнице №15 Пациентам учреждения доступна новая аппаратура для хирургического лечения. ссылка

«Вечерняя Москва». Комплекс для занятий экстремальными видами спорта спроектировали с учетом мнения жителей Комплексное благоустройство зоны технических видов спорта стартовало в районе Печатники. ссылка