Парк Минного городка во Владивостоке сделают современным

Приведение в порядок парка Минного городка обсуждали в ходе рабочей поездки главы города Виталия Веркеенко . В выездном совещании приняли участие руководители профильных управлений администрации — архитектуры и градостроительства, муниципальной собственности, культуры, спорта, АТУ Ленинского района и других.

Сам пацаном бегал

Мэр подчеркнул, что многие жители Владивостока с ностальгией вспоминают времена, когда парк был процветающим ухоженным местом, где активно проводили время взрослые и дети.

— Я и сам здесь пацаном бегал, мы здесь жили неподалеку, раков ловил в озерах, — рассказал Виталий Веркеенко. — К сожалению, сейчас это замечательное место используется нерационально, парк крайне запущен и нуждается в основательной реконструкции.

Несколько лет назад по заказу администрации Владивостока разработали концепцию архитектурно-планировочного решения парка с эскизом застройки. В проекте использованы не только лучший опыт парков в различных городах мира, но и идеи, предложенные жителями города в письмах и в ходе встреч. Концепция предусматривает очистку озёр и благоустройство лесопарковой зоны, реконструкцию ливневой канализации, устройство освещения, пешеходных, беговых и велодорожек, спортивных и детских зон, создание парка камней и многое другое.

— Концепция развития парка достаточно интересная и красивая, — отметил мэр. — Но стоимость её реализации очень высока для городского бюджета — 2,3 млрд руб. Мы активно предлагаем реализацию проекта иностранным и российским инвесторам. За счёт создания нескольких коммерческих предприятий в парке, которые вписаны в концепцию — кафе, ресторанов, аттракционов — предприниматели могли бы получать доходы и развивать парк. Если в ближайшее время бизнес не проявит заинтересованности, будем планировать реконструкцию сами, за бюджетные средства, поэтапно. Готовы предложить на конкурсной основе земельные участки предпринимателям для коммерческих объектов. Думаю, оптимально пойти по комбинированному пути развития парка.

Оседлать коня!

Пока текущим содержанием, уборкой и охраной парка занимается общественная организация «Ротари-клуб — Владивосток», договор аренды заключён до 2019 г.

Представитель компании-арендатора рассказал главе города, что они не только следят за чистотой и порядком, но и по возможности ремонтируют объекты благоустройства, создали детский городок. Здесь проводятся массовые праздники, в том числе по инициативе администрации Владивостока. Компания готова участвовать в развитии парка, вкладывать средства в отдельные проекты.

Виталий Веркеенко поручил включить в его рабочий график встречу с арендаторами, чтобы подробно ознакомиться со всеми предложениями. Он отметил, что в дальнейшем заключение договоров аренды парка, земельных участков для создания каких-либо предприятий для отдыха или общественного питания, планируется на конкурсной основе.

— У нас есть огромное желание возродить парк не просто в том виде, в каком он был когда-то, а сделать эту территорию гораздо лучше и современнее. И если вы готовы включаться в эту работу, а ваши предложения вписываются в концепцию, такое сотрудничество будем приветствовать и поддерживать, — сказал глава города.

Он поручил вице-мэру — начальнику управления дорог и благоустройства Леониду Вильчинскому отремонтировать разрушенную лестницу посередине парка, которой пользуются горожане.

Одним из объектов, которые необходимо развивать в Мингородке по самым современным стандартам — конный клуб, конюшня, школа верховой езды и манеж.

Подводя итоги совещания Виталий Веркеенко подчеркнул, что оставлять парк в нынешнем «убогом» виде нельзя, необходимо найти пути его развития — на средства бюджета и с участием инвесторов.

КСТАТИ

Ещё один ценный элемент парка — объекты Владивостокской крепости. Большая их часть много лет назад была оформлена в частную собственность. Глава города поручил специалистам проанализировать, каковы перспективы оспорить в суде данные решения.