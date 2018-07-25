Следователи рассказали, почему не взорвалась вторая бомба в петербургском метро 

Обнаруженная на петербургской станции метро «Площадь Восстания» вторая бомба в день теракта 3 апреля 2017 года не взорвалась из-за ошибки в конструкции. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета, генерал-майор юстиции Сергей Голкин, сообщает РИА Новости.
По версии следователей, злоумышленник заложил самодельное взрывное устройство на «Площади Восстания», чтобы запустить его дистанционно, а после — совершить самоподрыв.
— Джалилов, вернувшись на место закладки, увидел, что бомбой занимаются сотрудники правоохранительных органов, сел в поезд и на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» активировал бомбу, которая была у него с собой, — рассказал Сергей Голкин.
Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. Смертник подорвал себя во время движения поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2». В результате погибли 15 человек и сам террорист Акбаржон Джалилов.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что стала известна организация, причастная к теракту в метро Петербурга.