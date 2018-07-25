В Москву по блату. Цены на авиаперелёты в июле-августе достигли своего пика

В июле стоимость на популярный рейс Владивосток Москва варьируется в пределах 60-70 тысяч рублей. А как же льготные перелёты из Дальнего Востока на западные направления для пенсионеров и студентов?

В общем, о льготных билетах можно забыть. Компании, устанавливающие цены на рынках, пеняют на топливных монополистов. В кассах по продаже билетов анархия — цены разнятся. Во время чемпионата мира по футболу стало дороже добираться из Дальнего Востока до центральной России и поездом. Опытные туристы планируют отдых заранее, экономя на мелочах.

Ни туда, ни обратно

— А куда вы хотите лететь? — спросили по телефону в одной из авиакасс известной компании с оттенком возмущения вопросом о недорогом билете для дедушки. — По России акции для пенсионеров и молодёжи закончились ещё в начале апреля. Билетов нет ни из Москвы, ни до Москвы. Когда будут? Неизвестно.

— Вообще нет билетов? — уточняю.

— За 60 тысяч, — смягчились на том конце провода. — А, можем найти за 26 тысяч во Внуково

— Почему такая разница в цене?

— Билетов нет до Москвы, — голос снова сделался металлическим.

— Так нет или есть?

— Нет!

Эх, проворонила такую дешёвую поездку до аэропорта Внуково, почти по блату предлагали! Может быть, в самом хвосте или прицепом к багажу?

— У нас рейсы через Новосибирск с пересадкой, — рассказали в другой авиакассе. — На 4 августа — 30 тысяч 251 рубль, только в одну сторону. В обе стороны — 72 тысячи.

На зарубежные рейсы не лучше. До близкого от Приморья Сеула корейские авиалинии предлагают самый бюджетный вариант — 42 тысячи рублей в заданные сроки — 10 и 20 августа. Впрочем, если возвращаться 19 августа — уже 35 тысяч. При минимальном тарифе — 20 тысяч рублей. Пенсионеров и студентов до конца ноября просят не обращаться. Дедушке никакой перелёт не светит. С его-то пенсией!

Вне доступа

Сколько лет мы слышим обещания о снижении цен на авиабилеты дальневосточникам! Сегодня, казалось бы, это актуально в связи со значимыми для экономики государства проектами. С 2012 г. во Владивостоке проводятся крупнейшие события федерального и международного значения. Мосты, которые, по идее, должны соединять запад и восток России, разводятся. Предприимчивым, перспективным, талантливым людям сюда ехать невыгодно.

— В силу территориальной масштабности страны важно обеспечивать её социальную мобильность, — считает действительный член Русского географического общества Марина Баринова. — Возможность летать к родственникам, друзьям. И чем доступнее будут цены, тем больше мы будем в России и с Россией. Вспоминаю, как в 1980-е училась в Москве, получала повышенную ленинскую стипендию — 125 руб. в месяц. По студенческому билету можно было слетать во Владивосток и обратно за 71 руб. Существовала нить, связывающая меня с родным городом, поэтому я вернулась, чтобы здесь жить и работать. Со стороны правительства необходимо проанализировать территориальную градацию: где-то акцент сделать на авиаперелёты, где-то на железнодорожный или автобусный транспорт. Нужен заботящийся о связанности страны подход.

— У нас никогда не было проблем с железнодорожным транспортом, — ответил помощник главы краевого центра Александр Юртаев. — Внезапно выяснилось, что социальные билеты резко закончились, когда наступил сезон отпусков. Неужели правительство данную ситуацию не отслеживает? Льготы должны быть всегда. Люди кинулись к железнодорожным кассам — по блату достать, хоть на третьей полке, образовались очереди, дело доходило до драк.

Подскочившие цены на железнодорожные перевозки по стране связывают с прошедшим чемпионатом мира по футболу. В РЖД народную версию отрицают, ссылаясь на график гибкого регулирования тарифов. С июня по август тарифы выросли на 20%.

— А какой это тормоз для проекта «Дальневосточный гектар»! — продолжает Александр Юртаев. — Ведь на западе у гектарщика останутся родственники, с которыми видеться окажется накладно. Вспомните историю освоения региона. Сюда ехали молодые, здоровые люди, здесь были подъёмные, социальное обеспечение, кредитование без процентов. Сейчас этого нет. И нет доступности к другим регионам.

Выброси багаж!

— Сезонные повышения стоимости на авиа— и ж/д-билеты в настоящее время стали реальностью, — выразил своё мнение казачий священник Елисей Елисеев. — С одной стороны, происходит частичное регулирование пассажирского потока, когда часть малообеспеченных слоёв населения вынужденно выбирают менее удобное время поездки. В принципе, это понятный момент рыночной экономики.

Другое дело, что, в принципе, тарифы на билеты нашей страны являются фактором дискриминационным. Уровень жизни, заработной платы у жителей Дальнего Востока значительно ниже, чем показатели европейской части России. При этом потребность в поездках в Москву, другие города и западные регионы у жителей востока выше, чем у москвичей. В Москве находится руководство страны и многих предприятий, головные офисы, основные вузы, расположены культурные и духовные центры. Дальневосточники вынуждены тратиться на дорогу чаще и больше. И это при довольно низком уровне жизни!

— Я пенсионер, летал Москву по льготе, по цене в два раза ниже, — рассказывает профессор ДВФУ Александр Соколовский . — У меня достаточная зарплата, чтобы позволить себе путешествовать. Бываю и в научных командировках. И всё-таки билеты дорогие, считаю, что России нужно перенять опыт других стран, где круглый год действуют льготы. Я в силу «высокого возраста» получил значительную скидку на поезд от Хошимина до Ханоя . И это несмотря на то, что я иностранец!

— С мужем путешествуем самостоятельно, без помощи каких-то турфирм, за визы и документы не переплачиваем, — делится замдиректора туристско-информационного центра Приморья Ирина Теппер. — Всегда учитываем фактор предварительного бронирования билетов. В сентябре летим через Москву в Италию , билеты покупали в мае, за 25 тыс. руб. Играет роль и направление. Нам дешевле съездить в Азию, чем в Европу. Многое зависит от сезона. Например, удалось недорого слетать на Филиппины , правда, нас там смыло дождями, но впечатления остались прекрасные. Дешевле лететь в Европу не в сезон — в ноябре или феврале.

Пока могут себе позволить активно передвигаться, пролетая над Парижем или Римом , люди с доходом выше среднего. На багаже, кстати, много не сэкономишь, где-то две тысячи рублей. Хотя и копейка рубль бережёт. Так что долой чемоданы и да здравствуют рюкзаки и ручная кладь! Пару баночек красной икры можно родственникам захватить.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Я больше не путешествую, разве что на дачу или в оплачиваемую командировку. Платить такие деньги за перелёты просто необоснованно. Это цены, взятые с полотка. У нас нет расчётов, почему столько стоят билеты на самолёт. Не самая богатая страна, а питание, проезд выше мирового уровня цен. В то время как в Европе ты можешь от Парижа до Барселоны за три тысячи рублей долететь при условии минимального багажа. Не хватает и пригородных электричек. Людей в них битком набито. Комфорт не имеет значения, главное, чтобы они вообще ходили, и желательно ехать сидя.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

— Народ крайне возмущён, сорваны тысячи поездок — к родственникам, на лечение. А монополисты на нефть увеличивают стоимость топлива, что даёт повод авиаперевозчикам в свою очередь цены повышать. Цены в России на уровне американских, а доходы в пять раз ниже. Необходимо ужесточать антимонопольные законы. А так, получается, форменное издевательство. При этом олигархов не трогают, предложение ввести прогрессивный налог отвергается.

КСТАТИ

ЦИФРЫ

Люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут воспользоваться льготными авиаперелётами. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий их человек, лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. Воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период с 1 марта по 1 декабря.