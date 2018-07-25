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Полностью алюминиевая яхта Роберто Кавалли спущена на воду
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Полностью алюминиевая яхта Роберто Кавалли спущена на воду 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Итальянская верфь Cerri Cantieri Navali удачно завершила строительство 27-метровой лодки Freedom, сделанной по специальному проекту для известнейшего модельера Роберто Кавалли. Уже прошла торжественная церемония спуска на воду яхты в порту итальянского города Каррара, сам владелец не пропустил этого события. Главной особенностью судна является то, что оно абсолютно алюминиевое.
Его дизайн не обошёлся без участия самого Кавалли и его друга дизайнера Томмазо Спадолини.
Мэтр назвал главным условием в проекте лодки то, чтобы она обеспечивала ему максимальную конфиденциальность, но при этом у него была возможность полноценно любоваться видами. Поэтому первое что сделано на яхте, так это тонированные стёкла, огромных размеров кокпит на корме со специальными шторами, также на яхте вовсю используются фальшборты.
Яхта может принять 6 гостей. Апартаменты владельца занимают всю ширину судна и расположены на верхней палубе, а 2 гостевые каюты вместе с помещениями для экипажа — на нижней.
Ввиду освобождения кормы для отдыха, для хранения тендера предусмотрен гараж в носовой части.
Яхта может развивать максимальную скорость 40 узлов, в этом ей помогают три водометных двигателя.
Freedom пополнила линейку полностью кастомных яхт CCN Fuoriserie. Лодку впереди еще ожидает официальная премьера на яхтенной выставке в Монако с 26 по 29 сентября текущего года, сообщает портал Itboat.
Ранее стало известно, что Лионель Месси восстанавливается на борту люксовой яхты
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