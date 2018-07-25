Провинциалки-танцовщицы сняли смелый клип в элитном ЖК 

Красавица и руководитель школы танцев «Wake Up» из Икитима Настя Ледовских вместе со своими лучшими ученицами сняла видеоклип под композицию Low Life, которую исполняет The Weeknd.
«Нам приглянулся один из элитных жилых комплексов, в нашем Искитиме таких видов не нашли, — говорит Анастасия Ледовских. — Хореографию готовили около года, а снять видеоролик решили только сейчас. Снимал оператор Федор Козлов. На это ушло примерно полтора часа. Вот только погода немного внесла коррективы — снимали в грозу, но успели до ливня».
Во время съемок многие жители элитного дома вышли на балконы и с удовольствием наблюдали за происходящим. Самые смелые мужчины, не испугавшись грома и жен, просили у девушек в откровенных нарядах разрешения сделать с ними селфи. «Разве что только замуж не звали», — шутит Настя. По ее словам, в съемках видеоролика приняли участие девушки, которые занимаются в «Wake Up» около трех-четырех лет. Этих красавиц можно увидеть на всех городских мероприятиях в Искитиме и Бердске.