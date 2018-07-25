6 причин не разбивать ремонт на этапы

Чем вы рискуете, затягивая ремонт на долгие месяцы или даже годы? Рассказываем.

Дизайнер Екатерина Крымова советует: «Просите полную смету на ремонт сразу, чтобы исключить дополнительные расходы и понять, в какую сумму он может вылиться».

Но если делать ремонт с долгими промежутками между этапами, полную смету вам никто не посчитает, а прораб — не подпишет. Материалы и стоимость работы подорожают, а бригада не будет работать себе в убыток.

Этот пункт вытекает из предыдущего. Цены с каждым годом растут — то, что сегодня стоит, например, 100 рублей, через полгода может обойтись намного дороже.

Профессиональные бригады строителей редко «сидят» в ожидании заказов. У них расписан план работ как минимум на полгода вперед. Часто они стремятся закончить ремонт в срок и «уйти» на другой объект.

Не затягивайте ремонт, иначе придется тратить время на поиск новых исполнителей.

Например, вы купили обои, но работы отложили на неопределенный срок. Когда дошла очередь до отделки, оказалось, что не хватает рулона обоев, а производитель уже снял с производства эту серию.

Чтобы этого не случилось, закупайте материалы с запасом и используйте их сразу — тогда вы легко найдете недостающие рулоны в продаже.

Недостатки ремонта не всегда видны сразу. Так, например, участница нашей рубрики «Герой INMYROOM», Антонина Веселова, прочувствовала все минусы кухни из массива дерева только после нескольких месяцев использования.

А если затянуть с отделкой или установкой, гарантийный срок может истечь. В таком случае производитель не компенсирует издержки и вам придется тратить деньги на повторную покупку материалов или замену мебели.

Например, наша героиня — Тата Тимофеева — пожалела о таком решении. «К моменту окончания ремонта мы очень от него устали. Решили, что некоторые вещи — например, заказ обеденного стола, монтаж раковины, покупку мебели для балкона и установку домофона — мы сделаем через пару месяцев. И вот до сих пор живем без всего вышеперечисленного. Не делайте так, потому что нет ничего более постоянного, чем временное», — говорит Тата.

На обложке: дизайн-проект FISHEYE Architecture & Design.