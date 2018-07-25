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Камчатские студенты изобрели прибор для диагностики защиты судов
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Камчатские студенты изобрели прибор для диагностики защиты судов 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Студенты Камчатского государственного технического университета запатентовали устройство, позволяющее диагностировать уровень защиты судов. Оно в 30 раз дешевле существующих на рынке аналогов, сообщает пресс-служба правительства края.
Основной причиной износа судовых корпусов является коррозия. Для того, чтобы избежать ее появления, применяются в том числе протекторы. Это прослойка между оболочкой корабля и водой, которая с помощью химического состава постепенно растворяется, образовывая защитную пленку.
— Прибор, разработанный нашими студентами, позволяет измерить, насколько протектор растворился, пора ли его заменить. Также им можно измерить толщину корпуса, выяснить, нет ли угрозы возникновения пробоин, — рассказал координатор проекта, и.о. заведующего кафедрой электрооборудования судов университета Олег Белов.
По его словам, разработка снизит затраты компаний во время подготовки судна к освидетельствованию на 500 тысяч рублей.
Внедрение технологии в компаниях-судовладельцах включено в реестр приоритетных проектов рыбохозяйственного кластера Камчатского края.
— Я уверен, что реализация проекта поможет рыбопромышленным организациям эффективно эксплуатировать суда с меньшими затратами и с большей производительностью, — отметил зампред правительства региона Владимир Галицын.
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