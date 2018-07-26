Дайджест российских СМИ — 26 июля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Законы прошли островное чтение — Проекты убежищ от санкций на западе и востоке России принимаются в ускоренном режиме — Семь законопроектов, описывающих режим работы в РФ международных компаний в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, сильно изменились перед вторым, основным чтением в Госдуме — оно прошло вчера.

— Меры по контролю над соглашениями — Москва предлагает Вашингтону переподтвердить приверженность четырем договорам — Как стало известно "Ъ" , в ходе переговоров на высшем уровне в Хельсинки Россия предложила США подтвердить приверженность обеих стран четырем ключевым договорам в области контроля над вооружениями.

— Великий угольный путь — Кузбасс претендует на две трети БАМа и Транссиба — Как стало известно «Ъ», одной из ключевых тем заседания президентской комиссии по ТЭК, которое может пройти в августе в Кемерово , будет угольная отрасль.

— Граждан научат копить на квартиры — Банкиры планируют простимулировать жилищные сбережения — Банкиры, стремясь простимулировать программы накоплений на первоначальный взнос по ипотеке, предлагают закрепить основные аспекты в законодательстве.

ФАС надеется на эволюцию тарифов — Служба добивается единого регулирования цен на услуги монополистов — Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось убедить ключевых оппонентов в правительстве в необходимости закона о едином госрегулировании тарифов, сообщили «Ъ» в ведомстве.

Минстрой загоняет застройщиков в банки — Переход на эскроу-счета простимулируют повышением взносов в фонд дольщиков — Минстрой предлагает стимулировать рублем переход застройщиков на систему эскроу-счетов за счет повышения взносов в фонд защиты прав дольщиков.

— Американские пошлины поддержали отток капитала из Китая — Мониторинг мировой экономики — Повышение рыночной волатильности и ослабление юаня, которые последовали за объявлением новых торговых ограничений в отношении китайского импорта в США, в июне вызвали чистый отток капитала из КНР в размере $6 млрд, в июле он может возрасти до $20 млрд, прогнозируют в Capital Economics.

— Генерал попал в историю с губернаторством — Заслуженный спасатель России задержан заодно с аферистами — Бывший первый заместитель главы МЧС генерал-полковник Сергей Шляков задержан оперативниками МВД по подозрению в особо крупном мошенничестве.

— Полицейским и судьям предложили повысить ВИЧ-грамотность — Ученые обращают внимание на необоснованную криминализацию инфекции — Ученые призвали сотрудников правоохранительных органов и судов разных стран руководствоваться современными научными данными при возбуждении уголовных дел об умышленном заражении ВИЧ.

— За «Зимнюю вишню» смягчили обвинение — Закончено расследование дела о гибели 60 человек на пожаре — СКР закончил расследование первого уголовного дела, связанного с пожаром в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек.

— Вопрос с пристрастием — Чего не хватило ООН в российском докладе о противодействии пыткам — Комитет против пыток ООН попросил Российскую Федерацию ответить на ряд вопросов о том, как в стране ведется борьба с пытками и бесчеловечным обращением.

Элла Памфилова отстояла квоту ЦИКа — Бывший федеральный инспектор возглавил петербургский избирком — Санкт-петербургская избирательная комиссия избрала вечером в среду своим председателем бывшего главного федерального инспектора по региону Виктора Миненко, которого утром в среду рекомендовал Центризбирком (ЦИК).

— Нацпарки получили депутатскую неприкосновенность — Госдума усилила охрану заповедников от строителей — Российские заповедники и национальные парки получили дополнительную защиту: Госдума приняла в третьем чтении поправки к природоохранному законодательству.

— Против гражданки России выдвинули терабайты обвинений — Слушание по делу Марии Бутиной переносится на сентябрь — Судья окружного суда Вашингтона Таня Чаткэн перенесла на 10 сентября слушания по делу об определении статуса россиянки Марии Бутиной, арестованной по обвинению в работе агентом иностранного государства без регистрации.

— " Украина им порядком надоела" — Постпред России при ЕС Владимир Чижов — о том, что сближает и разделяет Москву и Брюссель — Хотя страны—члены Евросоюза раз в полгода методично продлевают санкции в отношении России, в Москве уверены, что в Брюсселе устали от украинской тематики и все больше склоняются на сторону РФ.

— Планы на «Будущее» — Для пенсионных фондов Бориса Минца нашли место среди «Нефтегарантов» — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) финансовой группы «Будущее» могут быть присоединены к НПФ «Нефтегарант», который сейчас проходит реорганизацию.

— «Эконива» отправится на Валаам — Молочные продукты компании упакуют в монастыре — В федеральной рознице появится новый бренд молочных продуктов — «Валаам» от компании «Валаамские продукты», связанной с Валаамским Спасо-Преображенским монастырем.

— Электроника опасается разоблачений — Производители техники дали свое определение шпионским средствам — Производители электроники присоединились к критике предложенного ФСБ определения шпионских средств, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.

— Агенты по идентификации — В финансовом супермаркете могут появиться сборщики данных — В проекте «Маркетплейс», реализуемого под эгидой ЦБ , могут появиться новые участники — агенты по сбору идентификационных данных.

— Министерство народного освещения — Промышленности опять предлагают доплатить за население — Как выяснил «Ъ», новое правительство опять взялось за борьбу с «вечной проблемой» перекрестного субсидирования в энергетике.

— Кредитная история бесплатно — Отмена комиссии за услугу приведет к сокращению доходов БКИ — Согласно одобренным в среду поправкам к закону «О кредитной истории граждан», банки обяжут бесплатно предоставлять кредитную историю по запросу граждан.

— США пугают российско-китайской угрозой — Продажа En+ России или Китаю признана крайней мерой — Олег Дерипаска и члены его семьи не успевают до начала августа снизить доли в En+ Group, контролирующей "Русал" "Евросибэнерго" , чтобы вывести группу из-под санкций США.

— Нефть пустили на самотек — Добыча в этом году может вырасти до нового рекорда — Выход из сделки ОПЕК+ позволит России увеличивать добычу нефти почти на 1% в ближайшие два года, до 551 млн тонн в этом и 555 млн тонн в следующем году.

— Avito объявляет о вылете — Компания выходит на рынок путешествий — Один из самых популярных сайтов рунета Avito запускает поиск авиабилетов и туров. Для этого компания зарегистрировала домен avitotravel.ru, сервисы на котором планирует развивать в партнерстве с Aviasales и «Левел Путешествия».

— «Решили мобилизоваться, чтобы отбирать у других доли рынка в России, но они не пришли» — Управляющий директор Aviasales Макс Крайнов — о конкуренции на рынке авиабилетов — Управляющий директор Aviasales Макс Крайноврассказал «Ъ» о стратегии развития компании и российском рынке агрегаторов авиабилетов.

— «Датский квартал» протянется за МКАД — В Мытищах начнется еще одна большая стройка — ФСК «Лидер» построит новый жилой квартал в подмосковных Мытищах, вложив в стройку 19,6 млрд руб.

— «36,6» расписалась в неполучении — Сеть отказывается платить поставщику — Смена руководства и части акционеров не привела к изменению позиции аптечной сети «36,6» в конфликте с одним из крупнейших лекарственных дистрибуторов — "Протеком"

— AliExpress включает холодильник — На площадке появится крупная бытовая техника — Китайский Tmall, работающий в России на базе AliExpress, начнет продавать крупную бытовую технику.

www.vedomosti.ru — Увольнение работников за два года до пенсии может стать преступлением — Это заставит бизнес сокращать их заранее, уверены эксперты — Минтруд предложит профсоюзам и работодателям обсудить решение одного из самых острых вопросов, связанных с предстоящим повышением пенсионного возраста: как обеспечить работой задержавшихся на рынке труда россиян.

— ЦИК предотвратил масштабную фальсификацию на выборах президента в Петербурге — Были аннулированы сотни тысяч фиктивных заявлений о голосовании по месту пребывания — В ходе президентской кампании 2018 г. Центризбирком предотвратил в Санкт-Петербурге масштабные фальсификации, которые могли дискредитировать всю систему «Мобильный избиратель», позволяющую голосовать по месту пребывания.

— В ЮАР начинается саммит лидеров стран БРИКС — Организация развивается медленно, но все больше притягивает незападные страны — В среду в Йоханнесбурге стартовал десятый саммит БРИКС.

— Центробанк продолжит паузу в снижении ключевой ставки — Регулятор захочет оценить реакцию цен на решение правительства повысить НДС — Решение совета директоров Центробанка в эту пятницу аналитики называют одним из самых предсказуемых. Никто из 20 опрошенных Reuters аналитиков не ждет снижения ставки.

— Торговый конфликт может подорвать нефтяную дружбу между США и Китаем — Американцы пострадают от этого больше, чем китайцы — США входят в эпоху «энергетического господства», заявлял ранее президент Дональд Трамп , указывая на продолжающийся бум в национальной нефтяной отрасли.

— Пыток меньше не стало — Комитет ООН против пыток начал в среду рассмотрение шестого периодического доклада России о выполнении Конвенции против пыток — Возглавляющий российскую делегацию замминистра юстиции Михаил Гальперин рассказал о совершенствовании законодательства в этой сфере.

Алишер Усманов заканчивает перевод активов в Россию — Среди них, в частности, "Металлоинвест" "Мегафон" — Кипрская USM Holdings Limited, косвенно владеющая контрольными пакетами акций «Металлоинвеста», «Мегафона» и другими активами, завершает их перевод в Россию. Это следует из сообщения USM.

Прокуратура заставляет «Победу» отказаться от ограничения габаритов ручной клади — Перевозчик требует от Минтранса отменить норму о сверхнормативном проносе на борт некоторого багажа — Щербинский суд Москвы в апреле удовлетворил иск московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте к лоукостеру «Победа».

Минсельхоз подготовит новую доктрину продовольственной безопасности — Производители и эксперты призывают стимулировать не сельское хозяйство, а потребление — Московская школа управления «Сколково», Центр агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС, ритейлеры, отраслевые союзы направили в правительство, администрацию президента , Минсельхоз, Совет безопасности предложения по изменению доктрины продовольственной безопасности, рассказали авторы «Ведомостям».

— En+ попросила тайм-аут — Минюст США опубликовал предложения Mercury по выводу En+ и принадлежащей ей на 48% UC Rusal из-под действия санкций — Документ был подготовлен при содействии инвестбанка Rothschild и консультантов из Russell Reynolds и направлен в Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC).

"Сибур" готовится провести IPO — Вся компания оценивается в $20–26 млрд — «Сибур» проводит предварительное изучение рынка, результатом которого может стать первичное размещение акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в банковских кругах и подтвердили несколько собеседников «Ведомостей», знающих об этом.

— Azino777 заняло первое место среди роликов платной рекламы — Запрещенное в России казино продвигается через сайты с нелегальными фильмами — Рекламные ролики онлайн-казино Azino777 хотя бы раз в месяц смотрел каждый пятый взрослый житель крупных городов России, подсчитала исследовательская компания Mediascope по итогам первой половины 2018 г.

Сбербанк примерит клиентам чужое каско — В офисах Сбербанка и обслуживающего премиальных клиентов «Сбербанк премьера» в августе в пилотном режиме начнут продаваться полисы автострахования, но не дочернего «Сбербанк страхования», а сторонних компаний, сообщил и. о. гендиректора «Сбербанк страхования» Дмитрий Попов

— Представителей трудовых коллективов допустят к управлению компаниями — Дадут ли новые поправки в трудовой кодекс реальные рычаги влияния работникам — Речь идет о поправках в Трудовой кодекс (ТК).

www.rg.ru — Суперстар — Российские пенсионеры в этом году стали больше путешествовать, сообщили в Ростуризме — Российские пенсионеры стали чаще путешествовать. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Ростуризмом и участниками туристического рынка.

— Едем дальше — Правительство на три года продлило программу льготной аренды автотранспорта с правом его выкупа — Программа льготного лизинга будет действовать в России до 2020 года, она поможет обновить парк пассажирского и грузового транспорта в различных отраслях экономики. Постановление правительства об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

— Папины долги — Не хочешь платить алименты — не получишь загранпаспорт — Должникам по выплате алиментов хотят ограничить получение заграничных паспортов и регистрацию права собственности на имущество. С такой инициативой выступили в Комитете Совета Федерации по социальной политике.

— Злая вода — Глава МЧС оценил обстановку с мощным паводком в Забайкалье — До конца недели окончательные списки по выплатам пострадавшим от паводка жителям Забайкальского края отправят в Москву, для того чтобы правительство РФ приняло соответствующее постановление. Всего, по предварительным данным, ущерб от паводка составил около 1 миллиарда рублей. Чтобы оценить масштаб бедствия, в край прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев

— Гектар здоровья — Владимир Путин обсудил с хабаровским губернатором рост зарплат врачей и учителей — Президент обсудил с губернатором Хабаровского края ситуацию в регионе и обратил особое внимание на рост зарплат, в том числе учителей и врачей.

— Вместе против рака — Дмитрий Медведев призвал перенимать опыт концессий для строительства онкоцентров — Формат государственно-частного партнерства может быть шире использован в регионах при строительстве медицинских учреждений, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Холодный прием — США оставили сирийских беженцев без помощи — Руководитель миротворческого Центра РФ в Сирии Алексей Цыганков не скрывает: тревожная ситуация сложилась в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в подконтрольной военным США зоне Эт-Танф. Находящиеся там сирийцы не могут покинуть лагерь и содержатся хуже заключенных — без доступа к чистой воде и медпомощи. Как рассказывают сбежавшие оттуда люди, в «Эр-Рукбане» различными заболеваниями страдают от 60 до 80 процентов детей.

— Ход рублем — Поддержку профессионального спорта простимулируют налоговой льготой — Частные компании, спонсирующие профессиональный спорт, получат право применять пониженную ставку по налогу на прибыль. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов.

— Урок на выбор — Госдума приняла закон об изучении родных языков — Госдума окончательно приняла резонансный закон об изучении родных языков, который в итоговой версии не ограничивает россиян в языковых правах и дает им возможность свободно изучать свой родной язык. При этом закон, принятый в ответ на поручение президента, исключит практику, при которой детей принуждали к изучению национальных языков республик в ущерб русскому.

— Все будут дома — Осенью внесут поправки в законы о долевом строительстве — Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что опыт успешных регионов, которые решили проблему обманутых дольщиков на своей территории, будет тиражироваться. Сейчас с этой задачей полностью справились 17 регионов.

— Сколько платили Василию Сталину — В центральном музее Вооруженных сил открылась выставка военных финансистов — Минобороны рассекретило уникальные архивные документы и впервые представило широкой публике исторические раритеты, рассказывающие о возникновении и становлении в армии России института военных финансистов.

— Не оценил опасность — Заведено дело против участкового, который не предотвратил убийство девочки в Серпухове — Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего участкового из подмосковного Серпухова. Юридически ему вменяется превышение должностных полномочий. Фактически то, что он не предотвратил убийство 5-летней девочки, которую 27-летний Александр Семин на прошлой неделе увел с детской площадки и зарезал.

— Поезд над морем — На Крымском мосту строители уложили первые железнодорожные рельсы — На строящейся железнодорожной части Крымского моста начали прокладывать рельсы. Укладочный кран доехал до Керченского пролива по уже готовым путям железнодорожного подхода с таманской стороны. Этот двухпутный 40-километровый участок, соединивший сеть российских железных дорог с будущим мостом через станцию Вышестеблиевская, построен уже на 80 процентов.

— Финальный свисток — На транспорте сняты ограничения, которые вводились на время ЧМ-2018 — В среду истек срок, в течение которого в регионах, где расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также в прилегающих к ним акваториях были введены усиленные меры безопасности.

— Суд онлайн — Число осужденных в Москве уменьшилось — В столичных судах постоянно растает количество материалов с ходатайствами следователей о продлении сроков содержания под стражей. Об этом на совещании столичных судей, заявила председатель Мосгосруда Ольга Егорова

— Рубль в квадрате — Заемщики почти в два раза чаще стали брать кредит для первого взноса по ипотеке — Количество потребительских кредитов, которые могли быть взяты для выплаты первого взноса по ипотеке, продолжает расти, следует из данных бюро кредитных историй. В целом в последнее время на рынке необеспеченного кредитования увеличивается выдача именно крупных ссуд. В Банке России считают, что ситуация чревата рисками и собираются охлаждать рынок.

— Свои таблетки дешевле — Когда лекарства нужны не только больным, но и здоровым — Фармацевтическая промышленность Москвы успешно вытесняет импортные препараты. Благодаря локализации производства объем лекарств, производимых в столице, за последние несколько лет вырос на 40 процентов. И теперь, как сообщил недавно мэр Москвы Сергей Собянин , 70 процентов используемых москвичами лекарств — это отечественные препараты.

— Париж — Москва, паришь — В столице представлен проект «выделенок» в аэропорты — Европейские транспортные эксперты нашли способ ускорить дорогу в аэропорт — нужно сделать выделенные полосы для такси. Результаты этого эксперимента на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при мэрии Москвы представила замдиректора французского филиала Aimsun Аврора Реми.

— Знак на продажу — Депутаты подготовят закон об аукционах на «красивые номера» — Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о регистрации транспортных средств. Когда закон вступит в силу, Госавтоинспекция будет присваивать автомобилям только номера. А изготавливать регистрационные знаки автовладельцы будут за свой счет в компаниях, которые имеют на это право.

— Хлеб и «Свобода» — «РГ» побеседовала с директором шотландской пекарни, где работают заключенные — В Глазго находится уникальная пекарня под названием Freedom ("Свобода"), где работают по большей части заключенные и бывшие заключенные. Мэтт Фаунтен, открывший необычную пекарню три года назад, специально нанимает людей с судимостью, ведь в других организациях после тюрьмы их уже вряд ли пригласят на работу. Сначала пекарня открылась на территории тюрьмы для особо опасных преступников, но уже через два года «Свобода» переехала на новое место.

— Группа выросла в цене — Судмедэксперты наживались на инвалидах — В Башкирии перед судом предстанет руководитель медико-социального бюро в городе Туймазы . В течение трех лет 69-летняя заведующая наживалась на инвалидах.

— Авианосец на скоростном ходу — Ремонтные работы на тяжелом авианесущем крейсере проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» идут полным ходом — Соответствующий контракт между Объединенной судостроительной корпорацией и Минобороны был подписан в апреле этого года. А в первой половине 2021 года почти полностью обновленный корабль вернется на службу.

— Приглашаю летучий отряд — Следственный комитет создал группы криминалистов для экстренных вылетов — Следственный комитет России создал «летучие группы» хорошо подготовленных криминалистов, готовых максимально оперативно вылететь в любой регион страны, где необходимо оказать помощь в раскрытии особо тяжких преступлений.

— Сделай перерыв — Трамваи изменили маршруты — Семь трамваев на юге, северо-востоке и в центре Москвы временно изменили маршруты из-за капремонта путей. После реконструкции вагоны будут идти плавнее и менее шумно.

— Целевой набор — Университет откроет курсы для роботов — С нового учебного года в Московском городском педагогическом университете откроются курсы обучения роботов. Такое решение в вузе принято в ходе прошедшей на днях стратегической сессии, посвященной определению основных направлений развития Института цифрового образования.

— Премия за хобби — Житель Казани получил титул «Википедист-2018» — Имя победителя объявил основатель «Википедии» Джимми Уэйлс Кейптауне (ЮАР) на международной конференции «Викимания-2018». Автор большого количества статей и 110 тысяч правок на русском, татарском и английском и множестве других языков был награжден за энергичную работу среди региональных сообществ России.

— Обвинение без признания — Экс-главу столичных следователей подозревают во взятках — Экс-руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александру Дрыманову предъявлено обвинение.

— Призывал подрывать поезда — Экс-министру обороны Украины добавили статью — Вчера российские следователи расширили список претензий к бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко . Экс-глава украинского военного ведомства уже фигурирует в уголовном деле, расследуемом Главным следственным управлением СК России.

— Водят за нос — Чиновники вовремя не выделили жилье детям-сиротам — По мнению управления Федеральной службы судебных приставов, чиновники необоснованно затягивают с исполнением решений судов о выделении квартир детям-сиротам, чьи интересы отстаивает прокуратура.

— Макрон даст ответ — Президент Франции взял ответственность за действия подчиненного, избившего демонстранта — Во вторник вечером президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то высказался по нашумевшему «делу Александра Беналлы», своего охранника, который обвиняется в избиении профсоюзных активистов на демонстрации первого мая в Париже.

— Торговый вопрос всех испортил — Делегация Евросоюза не сможет «уболтать» президента США по вопросу о пошлинах — В среду начинается визит в Вашингтон делегации Евросоюза во главе с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Предстоящие переговоры обещают стать судьбоносными для единой Европы — если все пойдет вразнос, экспорт Старого света пострадает примерно на 50 миллиардов евро в год, а экономике локомотива ЕС — Германии может быть нанесен непоправимый урон.

— Шесть тысяч за голову — Странам Евросоюза заплатят за принятых мигрантов — Еврокомиссия представила план по созданию миграционных центров для тех, кого спасают в водах Средиземного моря.

— Не музыкальная история — В Греции украинских моряков осудили на 180 лет тюрьмы — Суд греческого города Пирей приговорил двух украинских моряков к 180 годам заключения за незаконное пересечение границ ЕС и создание опасной для жизни людей ситуации.

— Пекин настоял — Авиакомпании США признали Тайвань частью Китая — Крупнейшие американские авиакомпании обещали внести изменения в свои сайты и отныне указывать Тайвань как часть КНР. Речь идет о таких перевозчиках, как American Airlines, Delta Air Lines , United Airlines и Hawaiian Airlines.

— Мост на край света — Сахалинская область ждет притока квалифицированных специалистов — Сахалинская область это не только икра, рыба и газ. Это специфический регион, где следует учитывать много нюансов, в том числе отдаленность от материка, сезонную навигацию.

— Заплатят за грехи — В Орловской области осужденных за побои обязали оплатить лечение своих жертв — Орловская прокуратура выиграла десятки исков, поданных в интересах государства к местным жителям. Все они были осуждены за причинение вреда здоровью потерпевших. Преступников обязали возместить расходы, понесенные на лечение.

— Класс на замке — В сельских школах нет денег на ремонт — В селе Прянзерки Пензенской области на школе появился замок, хотя раньше даже в каникулы никогда не запирались двери. Еще весной здесь обучались 39 учеников. В новом году за парты собрались сесть 33 ребенка, по сельским меркам это немало.

— В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель» — В Москве начала работу программа «Мобильный избиратель» — Благодаря ей москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы 9 сентября по месту своего фактического нахождения.

www.izvestia.ru — Регионы победили инфляцию — Во всех субъектах России рост потребительских цен не превысил 4% — В июне во всех регионах России рост цен не превысил 4% в годовом выражении. Об этом говорится в «Картине инфляции» Минэкономразвития , с которой ознакомились «Известия».

— Финансовая разгрузка: должникам по ипотеке облегчат жизнь — Госдума рассмотрит законопроект, освобождающий участников госпрограммы помощи заемщикам от уплаты исполнительского сбора — Для ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной ситуации, планируют снизить финансовую нагрузку. Должников могут освободить от исполнительского сбора, который они обязаны уплатить, если дело дошло до судебных приставов.

— Граждане профинансировали ремонт дорог и больниц — Россияне вложили 7,3 млрд рублей в краудфандинговые проекты — Почти 70% «народных» кредитов, привлеченных компаниями на краудфандинговых площадках, идут на строительство и ремонт дорог, а также на проекты в сфере реконструкции и ремонта зданий. Это следует из данных площадки Penenza, с которыми ознакомились «Известия».

"Ощущение, что у Украины есть путеводитель по ошибкам Саакашвили" — Лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе — о сотрудничестве с Москвой, перспективах вступления страны в НАТО и предстоящих выборах — Грузия должна восстановить отношения с Россией, поскольку это соответствует ее национальным интересам. Об этом в интервью «Известиям» заявила бывшая председатель парламента республики Нино Бурджанадзе.

— «Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму » — Генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков — о перспективах строительства подземки в России — Станция метро «Нижняя Масловка» откроется в этом году, в феврале следующего года начнется основной этап работ на участке от «Селигерской» до «Лианозово». Об этом заявил генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков.

— Российские ученые создают самый точный в мире энцефалограф — Атомарный магнитный сенсор совершает переворот в науке о головном мозге — Московские и петербургские ученые разработали уникальный сенсор для магнитоэнцефалографии — измерения магнитной активности головного мозга.

— Международные резервы скоро покроют весь внешний долг РФ — Это станет запасом прочности нашей страны в случае новых санкций — Внешний долг России на начало июля снизился до $485,5 млрд, а международные резервы увеличились до $456,8 млрд Об этом говорится в исследовании РЭУ имени Г. В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

— Болезнь Паркинсона перевели в цифровой формат — Разрабатываемая программа поможет врачам ставить более точный диагноз — «Цифрового двойника» болезни Паркинсона создали участники образовательного интенсива «Остров 10-21», который прошел на острове Русском.

— Поведением рыбы научились управлять — Морских обитателей теперь можно завлекать в сети целыми косяками — Российским ученым в результате многолетних исследований удалось найти частоту и кодовую последовательность звуковых сигналов, которые влияют на стадное поведение рыб.

— Первенцам направили почти 2 млрд рублей — Выплаты на первого ребенка начали получать более 78 тыс. семей — На ежемесячные выплаты на первого ребенка к 1 июня направлено 1,9 млрд рублей, подсчитали в Минтруде.

www.rbcdaily.ru — 46 «молчунов» Совета Федерации — РБК проанализировал работу верхней палаты парламента — На этой неделе Совет Федерации проведет итоговое заседание весенней сессии. Более четверти членов палаты за год не внесли ни одного законопроекта, подсчитал РБК, хотя законотворческая активность и цитируемость сенаторов выросли.

— Служба исполнения истязаний — В ООН спросили Россию о видеозаписи пыток в ярославской колонии — Российская делегация отчиталась в ООН о выполнении международных обязательств в рамках Конвенции против пыток. При этом ей еще предстоит ответить на вопросы о пытках в российских колониях и наказании виновных в них.

— Опасный возраст — Инициатива — Минтруд разработал план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы. Для граждан предпенсионного возраста могут повысить пособие по безработице, а для работодателей ввести уголовную ответственность за их увольнение.

— Алюминий пойдет в обход — Минюст США раскрыл план вывода из-под санкций компании Олега Дерипаски — План вывода En+ и UC Rusal из-под санкций предполагает, что Олег Дерипаска передаст их акции структурам или управляющим, которых одобрит Минфин США . Но вопрос в том, как этот план учитывает интересы России, предупреждает эксперт.

"МиГ" отрывается от земли — ОАК рассчитывает до конца года найти инвестора на развитие почти 60 га у станции метро «Динамо», где раньше производились самолеты МиГ. Найти применение перспективному для освоения участку корпорация пытается уже почти восемь лет — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует до конца года провести торги в форме открытого аукциона по отчуждению имущества и земли, сейчас принадлежащих «дочке» корпорации АО «РСК „МиГ“, следует из опубликованного договора на оказание услуг по проведению таких торгов.