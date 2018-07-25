Приморские депутаты реструктуризировали долг «Примтеплоэнерго» перед бюджетом 

В среду, 25 июля, на заседании Заксобрания Приморья приняли изменение в краевой закон «О поддержке организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению». Как сообщает PRIMPRESS, речь идет об освобождении «Примтеплоэнерго» от уплаты платежей в бюджет.
Согласно закону, краевые предприятия обязаны 90% прибыли направлять в бюджет Приморья. В то же время в прошлом году КГУП «Примтеплоэнерго» получило один миллиард рублей поддержки из бюджета, который не успело потратить.
«Образовалась искусственная прибыль, которую мы предлагаем оставить на счетах предприятия для выполнения функций подготовки к зиме, — отметил вице-губернатор Гагик Захарян. — Чтобы выплаты производились с рассрочкой».