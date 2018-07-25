Приморские депутаты реструктуризировали долг «Примтеплоэнерго» перед бюджетом

В среду, 25 июля, на заседании Заксобрания Приморья приняли изменение в краевой закон «О поддержке организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению». Как сообщает PRIMPRESS, речь идет об освобождении «Примтеплоэнерго» от уплаты платежей в бюджет.

Согласно закону, краевые предприятия обязаны 90% прибыли направлять в бюджет Приморья. В то же время в прошлом году КГУП «Примтеплоэнерго» получило один миллиард рублей поддержки из бюджета, который не успело потратить.