Лейтенант красноярской полиции шокировала интернет откровенными фото

На выходных в паблике «Омбудсмен полиции» появилась подборка фотографий из Instagram красноярского лейтенанта полиции Виктории Крышовой. Признания в любви к своей работе и форме чередовались со снимками, на которых полицейская представала полуобнаженной в различной комплектации — сольно или с подругой, в душевой или на постели. Профиль был открыт для всех.

Администратор интернет-проекта Владимир Воронцов счёл, что ее фото можно считать «поступками, порочащими честь сотрудника ОВД »: «Дамочке явно чего-то не хватает в жизни. Иначе как объяснить эти фотки с чулочками вперемешку с фотками по форме? Мадмуазель, тут либо трусы наденьте, либо крестик снимите».

Пост вызвал живое обсуждение и набрал сотни комментариев среди которых преобладали два типа «МВД упало дальше некуда» и «завидуйте молча». Страничку уже удалили из социальных сетей.