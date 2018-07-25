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Лейтенант красноярской полиции шокировала интернет откровенными фото
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Лейтенант красноярской полиции шокировала интернет откровенными фото 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На выходных в паблике «Омбудсмен полиции» появилась подборка фотографий из Instagram красноярского лейтенанта полиции Виктории Крышовой. Признания в любви к своей работе и форме чередовались со снимками, на которых полицейская представала полуобнаженной в различной комплектации — сольно или с подругой, в душевой или на постели. Профиль был открыт для всех.
Администратор интернет-проекта Владимир Воронцов счёл, что ее фото можно считать «поступками, порочащими честь сотрудника ОВД»: «Дамочке явно чего-то не хватает в жизни. Иначе как объяснить эти фотки с чулочками вперемешку с фотками по форме? Мадмуазель, тут либо трусы наденьте, либо крестик снимите».
Пост вызвал живое обсуждение и набрал сотни комментариев среди которых преобладали два типа «МВД упало дальше некуда» и «завидуйте молча». Страничку уже удалили из социальных сетей.
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