20 великолепных фотопортретов советских актрис от Владимира Бондарева

Обворожительные лица этих прекрасных женщин надолго запомнились каждому, кто родился в СССР. Возможно, это потому, что они настоящие и живые, ведь в то время не было ни пластической хирургии, ни фотошопа. Они просто были сами собой, и за это их и любили.

Предлагаем вспомнить этих великих актрис, запечатленных на снимках Владимира Бондарева, талантливейшего фотографа, который смог передать всю теплоту, обаяние и красоту звезд советского кино.

Сын Владимира Бондарева поделился великолепными работами отца на странице в Facebook. На портретах, опубликованных Александром Бондаревым , запечатлены талантливейшие люди советского кинематографа. Благодаря этим работам мы можем увидеть легенд кино в период их расцвета.

aleksander.bondarev

7. Евгения Симонова