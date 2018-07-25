20 великолепных фотопортретов советских актрис от Владимира Бондарева 

Обворожительные лица этих прекрасных женщин надолго запомнились каждому, кто родился в СССР. Возможно, это потому, что они настоящие и живые, ведь в то время не было ни пластической хирургии, ни фотошопа. Они просто были сами собой, и за это их и любили.
Предлагаем вспомнить этих великих актрис, запечатленных на снимках Владимира Бондарева, талантливейшего фотографа, который смог передать всю теплоту, обаяние и красоту звезд советского кино.
Сын Владимира Бондарева поделился великолепными работами отца на странице в Facebook. На портретах, опубликованных Александром Бондаревым, запечатлены талантливейшие люди советского кинематографа. Благодаря этим работам мы можем увидеть легенд кино в период их расцвета.
aleksander.bondarev
7. Евгения Симонова
11. Татьяна Аксюта
12. Лариса Лужина
13. Вера Глаголева
14. Ольга Остроумова
15. Жанна Болотова
16. Елена Соловей
17. Элина Быстрицкая
18. Татьяна Друбич
19. Марина Неелова