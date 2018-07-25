Игра Трампа по отвлечению внимания от «российской темы» достигает новых высот

Трудно оспорить этот факт, что бы еще вы о нем ни думали. Опираясь на свой многолетний опыт вращения в медийном водовороте Нью-Йорка (самом бурном в стране), Трамп на протяжении последних трех с половиной лет реализует на практике усвоенные уроки. И что же во главе этого списка? Если вам не нравится то, что или как о вас сообщают в СМИ, дайте им что-нибудь еще, о чем они могли бы порассуждать и что было бы полезнее вам и больше бы вас устраивало.

Это стратегия «блестящего предмета». СМИ, как и кошку, зачастую легко отвлечь. Поэтому поставьте перед ними нечто такое, перед чем они не смогут устоять, и они последуют за этим, полностью забыв все то, что пятью минутами ранее было для них сверхважным.

Иллюстрацией методов, применяемых Трампом, является то, что происходит на протяжении последних 36 часов.

После саммита с президентом России Владимиром Путиным , состоявшегося в понедельник на прошлой неделе в Хельсинки , Трамп стал объектом резкой критики в СМИ из-за заявлений, сделанных им во время этой встречи. Он неоднократно отказывался осудить Россию за ее вмешательство в выборы 2016 года и вместо этого заявил, что в сложившейся ситуации виноваты и Россия, и США . Попытки сгладить, «отредактировать» эти заявления привели к новым проблемам — Трамп по-прежнему не может прямо сказать, что Россия пыталась вмешаться в выборы 2016 года и, судя по всему, намекнул позже на той неделе, что Россия больше не рассматривает Соединенные Штаты в качестве «мишени» для будущего вмешательства в выборы.

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Освещение в средствах массовой информации ухудшилось. Многие СМИ — и я в том числе — объявили это худшей неделей президентства Трампа на сегодняшний день. Втайне президент, который, вне всякого сомнения, является большим любителем кабельного телевидения и заядлым потребителем сенсационных новостей, был вне себя от злости. И придумал, как изменить ситуацию — сменить новостную тему и перевернуть страницу.

И, как он делал это много раз, «страница была перевернута» с помощью «Твиттера» — в субботу в 23:24. Трамп написал:

«Президенту Ирана Роухани: Никогда, никогда не угрожайте США, а то испытаете на себе такие последствия, какие мало кто в истории испытывал. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши слабоумные речи о насилии и смерти. Опасайтесь!».

Угрозы в адрес Ирана о «последствиях, какие мало кто в истории испытывал» это прекраснейший способ «переключиться» с российской темы. Иран — «начинающая» амбициозная ядерная держава, на протяжении долгого времени враждебно относящаяся к США. Представляется несомненным, что твит, подобный тому, что разместил Трамп, еще больше дестабилизирует и без того сложные отношения и ослабит шансы на то, что удастся заставить Иран свернуть с его ядерного пути. (Иранцы уже отреагировали. «Не впечатлило», — написал в понедельник вечером в «Твиттере» министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф).

Сандерс, явно подготовившаяся к этому вопросу — и желающая сообщить новость — зачитала список из шести имен, включая Бреннана, бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера и бывшего директора ФБР Джеймса Коми , в отношении которых, по ее словам, Трамп рассматривает вопрос о лишении допусков к секретной информации.

Практический результат этого маневра с лишением допусков будет незначительным: у Коми и его бывшего заместителя Эндрю Маккейба вообще больше нет допусков к секретной информации, а Клэппер и бывший глава АНБ Майкл Хайден вообще больше не посещают секретные брифинги.

Это, конечно же, к делу не относится. Как и твит в отношении Ирана, распространенная информация о лишении допусков к секретной информации призвана изменить тему, что позволит Трампу сражаться на том фронте, который он считает более подходящим и выгодным.

В случае с Ираном Трамп может произвести впечатление жесткого и сильного человека, которому не страшны угрозы Ирана, страны-изгоя, создающей проблемы американским президентам на протяжении многих десятилетий. Он может выставить себя в выгодном свете по сравнению с другими в том, как его жесткая риторика обернулась историческим саммитом с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Борьба в сфере лишения допусков к секретной информации, хотя и почти полностью символическая, позволяет Трампу подчеркнуть мысль (которая нравится его сторонникам) о том, что так называемая «тайная власть» силового блока существует и стремится дискредитировать его, поскольку он представляет такую угрозу для их постоянного господства в правительстве. То, что клика представителей руководства спецслужб и структур национальной безопасности, которые работали при президенте Бараке Обаме , разбогатела благодаря своему доступу к секретной информации, является довольно притягательной идеей, которая, как Трамп интуитивно осознает, найдет отклик у его избирателей.

Трамп не ошибся. О его твите в адрес Ирана в понедельник писали и говорили все подряд. А его идея о лишении допусков к секретной информации является на сегодняшний день главной новостью на большинстве сайтов и кабельных каналов.

Но когда президент готов пустить в ход идею войны с Ираном или создания списка врагов, чтобы мы не говорили о его странном поведении в отношениях с русскими и о продолжающемся расследовании попыток России вмешаться в выборы 2016 года, которое проводит специальный прокурор, для страны существует опасность.

Почему опасность? Потому что Иран, судя по его первоначальной реакции, воспринимает угрозу Трампа всерьез — или рассматривает ее исключительно как способ изменить новостную тему внутри страны и отвлечь внимание от России. И потому, что намеки на то, что люди, которые не согласны с тобой, но не сделали ничего плохого, должны быть наказаны исключительно потому, что они готовы высказывать свои замечания в отношении твоих решений, служат зловещим сигналом стране (и миру) о том, как величайшая в мире демократия «разбирается» с инакомыслием.

Неясно, понятно ли Трампу (и волнует ли его), насколько опасна игра, в которую он здесь играет. Похоже, у него более простые потребности: он ненавидит «российскую тему» и знает, что в этой области проигрывает. Поэтому он находит более выгодное поле для битвы. Судя по всему, его совершенно не волнует, как эти новые «битвы» отражаются во всем мире — лишь бы в титрах на кабельном телевидении не фигурировала бы все время только Россия.

Для Трампа задача выполнена — во всяком случае, на ближайшее время. Но какой ценой?