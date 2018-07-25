СК расследует дело о выплате 665 млн рублей за невыполненные работы на Восточном 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о выплате 665 млн рублей за невыполненные работы при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете «Известия» к Дню сотрудника органов следствия РФ.
"Мы также продолжаем работу по выявлению нарушений, связанных со строительством космодрома Восточный", — сообщил Бастрыкин. По данным следствия, бывший начальник ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое Александр Никитин «незаконно, без обязательных банковских гарантий выплатил коммерческой организации в виде аванса денежные средства, полученные из федерального бюджета по государственному контракту на строительство объектов космодрома Восточный, в сумме более 774 млн рублей».
"При этом коммерческая организация подрядные работы, предусмотренные договорами субподряда, не выполнила в полном объеме, полученные деньги не вернула, использовав их на другие цели, — сообщил глава СК. — В результате злоупотребления Никитиным должностными полномочиями не был обеспечен возврат денежных средств на сумму 665 млн рублей".
Кроме того, председатель СК сообщил об уголовном деле о хищении более 150 млн рублей в рамках госконтракта между Федеральным космическим агентством (ГК «Роскосмос») и ЗАО «Центр перспективных технологий и аппаратуры».
"Предметом этого договора было выполнение опытно-конструкторской работы для государственных нужд. В 2015 году генеральный директор Центра перспективных технологий и аппаратуры Райгедас Поцюс, его первый заместитель Олег Архипенков, главный конструктор — начальник конструкторского бюро Семен Шишкин, коммерческий директор Александр Софинский предоставили государственному заказчику фальсифицированные первичные бухгалтерские документы и ложные сведения исполнения технического задания по разработке технологии изготовления химических источников тока и создания опытных образцов батарей", — заметил Бастрыкин. Как установили следователи, фактически ничего из этого выполнено не было, но работы были оплачены в полном объеме. Следственные действия по этому уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами, сообщил Бастрыкин, добавив, что «действиям сотрудников Роскосмоса будет дополнительно дана правовая оценка».