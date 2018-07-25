СК расследует дело о выплате 665 млн рублей за невыполненные работы на Восточном

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о выплате 665 млн рублей за невыполненные работы при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете «Известия» к Дню сотрудника органов следствия РФ.

"Мы также продолжаем работу по выявлению нарушений, связанных со строительством космодрома Восточный", — сообщил Бастрыкин. По данным следствия, бывший начальник ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое Александр Никитин «незаконно, без обязательных банковских гарантий выплатил коммерческой организации в виде аванса денежные средства, полученные из федерального бюджета по государственному контракту на строительство объектов космодрома Восточный, в сумме более 774 млн рублей».

"При этом коммерческая организация подрядные работы, предусмотренные договорами субподряда, не выполнила в полном объеме, полученные деньги не вернула, использовав их на другие цели, — сообщил глава СК. — В результате злоупотребления Никитиным должностными полномочиями не был обеспечен возврат денежных средств на сумму 665 млн рублей".

Кроме того, председатель СК сообщил об уголовном деле о хищении более 150 млн рублей в рамках госконтракта между Федеральным космическим агентством (ГК «Роскосмос») и ЗАО «Центр перспективных технологий и аппаратуры».