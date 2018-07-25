Галкин поиздевался над Земфирой

Максим Галкин опубликовал очередной выпуск своих юмористических видео, в котором изображает ведущего новостей. Он прикинулся телеведущим и делал вид, что читал новости.

Юморист напомнил зрителям о нашумевшем конфликте исполнительницы Земфиры с молодежными исполнительницами Монеточкой и Гречкой. «Певица Земфира, чья звездочка взошла 20 лет назад с песней „А у тебя СПИД, а значит, мы умрем“, высказалась о творчестве певицы Гречки, прославившейся в новые времена с песней со словами „Мама, прости, я так хочу бухать, если вдруг приспичит, то я пойду блевать“, — едко отметил Галкин.

Поклонники поняли тонкую иронию Галкина и восхитились его талантом высмеивать пороки других таким образом, чтобы было не обидно.