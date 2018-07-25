Вице-президентом Бразилии может стать сумасшедшая ненавистница России

Как отмечает издание «Brasil 247» бразильский адвокат и член Конгресса Жанаина Паскуаль выразила свои симпатии Жаиру Болсонаро, крайне правому кандидату, известному своими расистскими, сексистскими и гомофобными взглядами, а также ностальгией по диктатуре и оправданием военного вмешательства.

Ответный реверанс Болсонаро позволил ряду бразильских изданий предположить, что отставной офицер-десантник назначит Жанаину Паскуаль вторым лицом государства в случае своего избрания на предстоящих в октябре президентских выборах.

Жанаина известна своими русофобскими высказываниями и не вполне адекватной риторикой. Одно из обострений пришлось на 2016 год, когда будучи одним из инициаторов смещения с президентского поста дружественной России Дилмы Русефф , Жанаина Паскуаль заявила, что импичмент организовал бог, а чуть позже объявила, что Россия хочет напасть на Бразилию через Амазонию (с военной базы в Венесуэле ), чтобы завладеть необъятными природными богатствами страны. Бразильские социальные сети ответили фотожабами и породили массу мемов — «подмигивающий Путин», «Путин уже на Амазонке» и т.д.

Публичные выступления Жанаины, напоминающие скорее религиозную экзальтацию, чем речь политика, привели даже к созданию пародийного кавера на основе композиции британской группы «Iron Maden».

В бразильской прессе этому цирку отводят место где-то между речами Гитлера и публичным экзорцизмом.

К сожалению это сумасшествие не столь безобидно, как хотелось бы. Наложившись на паранойю и произвол бразильской полиции все это привело уже к печальным последствиям: к аресту в 2013-м в Амазонии российского туриста Дениса Салтанова, который зашёл посмотреть зоопарк, расположенный на территории военной части, но был посажен в тюрьму, обвинён в шпионаже и приговорён к году тюрьмы; а в 2016 году к тотальной полицейской слежке за всеми россиянами в той же Амазонии с последующими массовыми (около 8 человек) произвольными арестами, тюремным заключением и длительным судебным преследованием ни в чём не повинных россиян.

Болсонаро является вторым по популярности кандидатом в президентской гонке. К сожалению, первым номером является Лула да Силва, находящийся сейчас в тюрьме и чьё участие в выборах всё ещё под сомнением, что делает перспективу прихода к власти тандема «бразильского Трампа» и неуравновешенной русофобки более чем реальной.

На фоне недавнего провозглашения Колумбией своих планов сотрудничества с НАТО и решения президента Аргентины о размещении у себя в стране военных баз США , вектор движения Бразилии после прихода к власти 'этой парочки представляется очень тревожным. И не только для Венесуэлы, которая уже готовится к военному вторжению США с плацдармов ближайших соседей, но и для планов Российского сотрудничества с Бразилией и другими странами Латинской Америки.

К сожалению, если хоть какая-то внешняя политика по укреплению дружбы и развитию связей с Бразилией проводится Россией, то никаких действий РФ по пресечению антироссийских настроений и разжиганию фашистских настроений и русофобии в Бразилии не наблюдается. Единственной организацией, не позволяющей свободно резвиться СМИ и политической элите Бразилии, штампуя антироссийские фейки, является российская негосударственная организация «CST command», влияние которой на бразильскую политику к сожалению ограничено её скромным финансированием, в котором по понятным причинам наше Государство участия не принимает.

Остаётся уповать на благоразумие народа Бразилии, который не купится на дешёвый популизм и выберет себе достойных лидеров.