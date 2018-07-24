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Ученые выяснили, как собаки реагируют на эмоции хозяев
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Ученые выяснили, как собаки реагируют на эмоции хозяев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Собаки не только чувствуют, когда их хозяин расстроен, но и всячески стремятся помочь людям, выяснили ученые из Университета Джонса Хопкинса. Об этом сообщает портал Phys.org.
Исследователи провели эксперимент с участием 34 собак разных пород. Во время опыта домашних животных помещали отдельно от владельцев за прозрачной дверью, закрытой с помощью магнитов. Хозяева начинали напевать колыбельную или плакать.
Выяснилось, что, услышав плач, питомцы стремились открыть дверь в три раза быстрее. Во время эксперимента исследователи также измеряли уровень стресса у животных. Выяснилось, что у тех собак, что не бежали открыть дверь, этот показатель был даже выше: животные настолько сильно расстраивались из-за плача хозяев, что не могли ничего предпринять.
"Собаки были рядом с людьми в течение десятков тысяч лет, и они научились считывать наши социальные сигналы", — заявила ведущий автор работы Эмили Сэнфорд.
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