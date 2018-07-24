Оборудование для поиска нефти будут изготавливать в Дубне

В Дубне забили первую сваю в основание нового производственного корпуса на территории Особой экономической зоны. Помещение, где будут разрабатывать и выпускать оборудование для поиска нефти, достроят уже через год.

Когда-то пустое поле сейчас становится строительной площадкой. На территории уже забиты пробные сваи. Они показали — возводить здание можно. В торжественной обстановке забили ту, что останется в основе нового производственно-административного корпуса. Здание площадью полторы тысячи квадратных метров обещают построить меньше, чем за год. Компания будет выпускать нефтегазовое оборудование — приборы для исследования и эксплуатации скважин. Причем упор делают на уже существующие.

«Месторождение открывается, забирается 20-25% нефти, и уходит на другое. Сейчас нефть не такая дорогая, строительство скважин очень дорогое удовольствие. И с поставленной задачи правительством РФ — использовать старые месторождения. Наше оборудование электрического дивергентного каротажа, позволяет найти существующие скважины, на какой высоте, на каком удалении находится нефть», — объяснил Вячеслав Мухин , генеральный директор компании «Интех-Сервис».

На данный момент аналогичные приборы выпускают только в Америке. В России — только партнеры дубненской компании. На базе производства в наукограде планируют организовать и сервисное обслуживание этого оборудования.

«Надо делать туда, на экспорт. В страны, которые покупают: в Калифорнию, Саудовскую Аравию . Цель простая — лучшее должно продаваться заграницей, и это лучшее надо продавать российским гражданам и предприятиям. Вот такая цель», — говорит Валентин Цой, председатель совета директоров компании «Интех-Сервис».

Глава Дубны Максим Данилов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных старту строительства. По плану, с запуском нового производства в наукограде будет создано более шестидесяти рабочих мест.

«Мы со своей стороны будем поддерживать всячески это предприятие. Потому что каждый резидент нам дорог, каждый резидент несет пользу как для страны, так и для мира. Потому что-то оборудование, которое будет здесь производиться, непосредственно потом принимать участие в геологоразведке, оно будет востребовано», — сказал Максим Данилов.

«Это возможность для наших студентов, для наших жителей работать на предприятии, которое с высоким потенциалом, с высоким интеллектом. То есть это не просто нефть качать, а здесь ребята занимаются разработкой и производством оборудования, которое будет использоваться. Ну и понятно, что для Дубны это очень важно, помимо того, что рабочие места появляются, важно, что развивается ОЭЗ, важно, что будут поступления в бюджет города», — считает Сергей Куликов , председатель Совета депутатов Дубны.

Компания «Интех-Сервис» стала резидентом Особой экономической зоны «Дубна» в этом году. И сегодня, в рекордные сроки, приступает к строительству современного завода на участке земли площадью более двух гектаров.

В день старта строительства состоялось подписание двух соглашений — с Российской государственной академией интеллектуальной собственности и с Государственным университетом «Дубна». Руководство компании обозначило большую заинтересованность в грамотных специалистах и готовность проводить лекции и экскурсии на производство для студентов.

В течение пяти лет площадь производственных и административных помещений планируют увеличить до десяти тысяч квадратных метров. За это время выпустить — более шестидесяти единиц современной и качественной продукции, которая будет дешевле зарубежных аналогов.