Как воевал Чехословацкий корпус в Гражданской войне в России

В мае 1918 года в Челябинске поднялось восстание 40-тысячного Чехословацкого корпуса. Мятеж оказал колоссальное влияние на последующие события в России . Многие историки уверены, что именно бунт легионеров ознаменовал собой начало Гражданской войны в стране.

На русской службе

Первая национальная часть в составе Русской императорской армии — Чешская дружина — возникла еще в 1914 году. В нее принимали как гражданских добровольцев, так и пленных чехословаков — бывших военнослужащих Австро-Венгрии.

Спустя несколько месяцев дружина выросла в стрелковый полк численностью около двух тысяч человек. В нем проходили службу будущие лидеры мятежа — капитан Радол Гайда, поручик Ян Сыровы и другие. К началу Февральской революции в подразделении значились уже четыре тысячи бойцов. [С-BLOCK]

После падения монархии чехословаки смогли найти общий язык с Временным правительством и остались на военной службе. Полк участвовал в Июньском наступлении в Галиции и стал одним из немногих подразделений, которое добилось успеха на своем участке фронта.

В качестве награды за это правительство Александра Керенского сняло ограничение, касающееся численности полка. Подразделение стало расти как на дрожжах, пополнялось оно по большей части за счет пленных чехов и словаков, которые захотели сражаться с немцами. Осенью 1917 года полк превратился в корпус, а его численность подошла к отметке в 40 тысяч легионеров.

Боязнь выдачи

После Октябрьской революции корпус оказался в подвешенном состоянии. К большевикам чехословаки относились подчеркнуто нейтрально, хотя, по словам историка Олега Айрапетова, их очень волновали переговоры о мире, которые вели новые хозяева страны с кайзеровской Германией . Среди легионеров ходили слухи, что корпус могут расформировать, а их самих выдать Австро-Венгрии.

Чехословаки решили договориться с Антантой. В итоге Франция согласилась на переброску корпуса на свою территорию для участия в войне на Западном фронте. Но сухопутный путь был закрыт, оставался только морской — из Владивостока . Советское правительство дало согласие. Планировалось доставить чехословаков на Дальний Восток 63 эшелонами, по 40 вагонов в каждом.

Инцидент в Челябинске

Опасения чехословаков лишь усилились после заключения в марте 1918 года Брестского мира. Одним из пунктов договора был обмен военнопленными. Сложилась ситуация, при которой на Восток двигались чехословаки, а на Запад — пленные немцы и венгры. Между двумя потоками периодически происходили стычки.

Самая серьезная из них случилась 14 мая 1918 года. Из перевозившего венгров вагона в толпу чехов полетел увесистый чугунный предмет, серьезно ранивший одного из бойцов. Те нашли хулигана и разобрались с ним по законам военного времени — тремя штыковыми ударами.

Обстановка накалялась. Большевики попытались решить проблему, арестовав нескольких чехословаков, но этим лишь спровоцировали их на дальнейшие противодействие. Бойцы корпуса 17 мая захватили челябинский арсенал, освободили земляков и призвали отряды, находящиеся в других городах, к сопротивлению.

Наступление корпуса

Разделившись на группы по несколько тысяч человек, легионеры начали захват огромной территории от Пензы до Владивостока. Быстро пали Иркутск Златоуст . В середине июля отряды корпуса подошли к Екатеринбургу , где в тот момент находилась царская семья. Опасаясь, что в руки к белочехам попадут бывший царь и его домочадцы, большевики последних расстреляли.

Столица Урала была взята 25 июля, следом за ней пала Казань . В итоге к концу лета под контролем корпуса оказалась колоссальная территория от Волги до Тихого океана, им полностью контролировался важнейший инфраструктурный объект — Транссибирская железная дорога.

Вместе с белыми

На этих территориях активизировались антибольшевистские силы. Было сформировано множество местных правительств и вооруженных отрядов Белой гвардии.

Осенью 1918 года адмирал Александр Колчак , заключивший союз с чехословаками, объявил себя Верховным правителем России. Примерно в то же время началась интервенция войск Антанты.

Чехи и словаки же все меньше хотели воевать. Свои части они выводили в тыл. При этом контроль над железной дорогой давал им огромные преимущества и весомый козырь на переговорах.

Прощай, Россия

Ситуация резко изменилась в ноябре 1918 года. Капитуляция Германии и распад Австро-Венгрии открыли новые перспективы: намечалось создание независимой Чехословакии. У корпуса пропало всякое желание сражаться, солдаты засобирались домой.

Уход чехов и словаков серьезно осложнил и без того бедственное положение Колчака. В январе 1920 года легионеры в обмен на возможность спокойно отбыть во Владивосток захватили адмирала и выдали его иркутским повстанцам. Дальнейшая судьба Колчака всем известна.

Эвакуация чехословаков из России стартовала в начале 1920 года. На 42 кораблях в Европу отправились 72 тысячи человек — не только легионеры, но и их жены и дети, которыми некоторые из них успели обзавестись в России. Эпопея завершилась в ноябре 1920 года, когда последнее судно покинуло порт Владивостока.