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В СК рассказали об итогах расследования авиакатастрофы на Синае
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В СК рассказали об итогах расследования авиакатастрофы на Синае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские следователи по итогам работы в Египте по расследованию крушения на Синае лайнера Airbus A321 установили, что авиакатастрофа произошла в результате теракта, сообщил во вторник руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис.
По его словам, после падения самолёта криминалисты вылетали в Египет. «Около двух месяцев мы работали на месте. В условиях жары, пустыни ребята проявили много героизма и стойкости, мужества при выполнении поставленного задания, а задание было одно — установить причину паления самолета», — сказал Ложис в эфире "Вести FM".
"Мы установили, что это был теракт, это был взрыв. То есть мы обнаружили там фрагменты на обшивке самолета, обнаружили с газоанализатором наличие взрывчатого вещества на внутренних стенках фрагментов самолета. В последующем совместно с сотрудниками МАК сложили остатки фрагментов самолета и получили конкретное место, где произошел подрыв", — добавил он.
Катастрофа лайнера Airbus A321 "Когалымавиа", разбившегося на Синае 31 октября 2015 года, стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. Расследование продолжается до сих пор, ФСБ РФ квалифицирует случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также туристический поток из РФ после катастрофы были приостановлены.
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