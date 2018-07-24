На III Всероссийском Слете Движения шесть юнармейцев получили знак «Юнармейской доблести» I степени

В торжественной обстановке награды отличившимся юнармейцам вручил статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

На III Всероссийском слете движения шесть юнармейцев получили знак «Юнармейской доблести» I степени, которые им вручил статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.