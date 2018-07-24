Ещё
На III Всероссийском Слете Движения шесть юнармейцев получили знак «Юнармейской доблести» I степени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На III Всероссийском Слете Движения шесть юнармейцев получили знак «Юнармейской доблести» I степени 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжественной обстановке награды отличившимся юнармейцам вручил статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.
На III Всероссийском слете движения шесть юнармейцев получили знак «Юнармейской доблести» I степени, которые им вручил статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.
Памятные награды получили: Бедова Ангелина, командир юнармейского отряда Болгарской средней образовательной школы №1 Спасского района Республики Татарстан. Ангелина смогла предотвратить возгорание целого села Болгары Спасского района Республики Татарстан; Грудина Никита и Иванов Максим, участники юнармейского отряда «Орлята» регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Ульяновской области весной 2018 года вместе со взрослыми принимали активное участие в противопожарных мероприятиях села Суруловка. Никита и Максим первыми обнаружили возгорание, позвали на помощь взрослых и совместными усилиями предотвратили возгорание; Попов Никита, юнармеец регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Краснодарского края. Никита вызвал скорую помощь и оказал первую медицинскую помощь пострадавшему человеку. Юнармейские подготовка помогла не растеряться в критической ситуации и принять правильное решение по спасению жизни человека; Буль Семен, юнармеец регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Республика Коми принимает активное участие в поисково-спасательных операциях он по средствам анализа социальных сетей смог установить местоположение сбежавшей из школы-интерната девочки и сообщить достоверную информацию в комиссию по делам несовершеннолетних; Перминова Елизавета, юнармеец регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Удмуртской Республики с трех лет занимается вокалом, актерским мастерством и хореографией. Защищает цвета нашего флага на Всероссийских и Международных творческих конкурсах в различных странах мира. Елизавета в каждом своем выступлении воспевает любовь к Родине, к ее богатой истории и культуре.
ТК «Звезда»: последние новости
В Иерусалиме из Стены Плача выпал камень весом в 100 килограммов Супергибкий «человек-паук» напугал жюри шоу талантов Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» завершил пребывание на острове Кипр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль509
Скончался Александр Исаков20
Россия стянула военную технику к западным рубежам584
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
Заключенных вежливо попросили умолчать о пытках47
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение