В торжественной обстановке награды отличившимся юнармейцам вручил статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.
На III Всероссийском слете движения шесть юнармейцев получили знак «Юнармейской доблести» I степени, которые им вручил статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.
Памятные награды получили: Бедова Ангелина, командир юнармейского отряда Болгарской средней образовательной школы №1 Спасского района Республики Татарстан. Ангелина смогла предотвратить возгорание целого села Болгары Спасского района Республики Татарстан; Грудина Никита и Иванов Максим, участники юнармейского отряда «Орлята» регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Ульяновской области весной 2018 года вместе со взрослыми принимали активное участие в противопожарных мероприятиях села Суруловка. Никита и Максим первыми обнаружили возгорание, позвали на помощь взрослых и совместными усилиями предотвратили возгорание; Попов Никита, юнармеец регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Краснодарского края. Никита вызвал скорую помощь и оказал первую медицинскую помощь пострадавшему человеку. Юнармейские подготовка помогла не растеряться в критической ситуации и принять правильное решение по спасению жизни человека; Буль Семен, юнармеец регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Республика Коми принимает активное участие в поисково-спасательных операциях он по средствам анализа социальных сетей смог установить местоположение сбежавшей из школы-интерната девочки и сообщить достоверную информацию в комиссию по делам несовершеннолетних; Перминова Елизавета, юнармеец регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Удмуртской Республики с трех лет занимается вокалом, актерским мастерством и хореографией. Защищает цвета нашего флага на Всероссийских и Международных творческих конкурсах в различных странах мира. Елизавета в каждом своем выступлении воспевает любовь к Родине, к ее богатой истории и культуре.