Ещё
Полиция опубликовала видео c предполагаемым убийцей кардиолога Джорджа Буша — старшего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция опубликовала видео c предполагаемым убийцей кардиолога Джорджа Буша — старшего 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Полиция Хьюстона (штат Техас) опубликовала во вторник видео и снимки с мужчиной, подозреваемым в убийстве кардиолога Марка Хаускнекта, лечившего бывшего президента США Джорджа Буша — старшего. Об этом сообщило управление городской полиции.
"Это видео было снято камерой наблюдения, установленной на автобусе Metro Lift, следовавшем в южном направлении по улице Мейн. Доктор и подозреваемый направлялись [на велосипедах] на север по Мейн. Иной информации о случившемся пока нет", — говорится в Twitter городской полиции.
По данным правоохранителей, 20 июля 65-летний Хаускнект, ехавший на велосипеде утром, был убит двумя выстрелами, которые сделал другой велосипедист, следовавший за ним. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако полиция имеет описание его внешности на основе показаний свидетелей и видео. Предполагаемый убийца — это белый загорелый мужчина, его возраст — около 30 лет, на нем была бейсболка, темно-серая толстовка и шорты цвета хаки.
"Марк был фантастическим кардиологом и добрым человеком. Я буду всегда признателен ему за исключительный уход и отзывчивость", — заявил ранее в связи с этим Буш — старший.
ТАСС: последние новости
Аэропорт Ганновера приостановил работу из-за жары В Нижегородской области открылось импортозамещающее производство акриловых дисперсий Додон уверен в позитивной динамике в отношениях с Россией после выборов в республике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль523
Скончался Александр Исаков20
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
Россия стянула военную технику к западным рубежам594
Заключенных вежливо попросили умолчать о пытках52
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение