Полиция опубликовала видео c предполагаемым убийцей кардиолога Джорджа Буша — старшего

"Это видео было снято камерой наблюдения, установленной на автобусе Metro Lift, следовавшем в южном направлении по улице Мейн. Доктор и подозреваемый направлялись [на велосипедах] на север по Мейн. Иной информации о случившемся пока нет", — говорится в Twitter городской полиции.

По данным правоохранителей, 20 июля 65-летний Хаускнект, ехавший на велосипеде утром, был убит двумя выстрелами, которые сделал другой велосипедист, следовавший за ним. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако полиция имеет описание его внешности на основе показаний свидетелей и видео. Предполагаемый убийца — это белый загорелый мужчина, его возраст — около 30 лет, на нем была бейсболка, темно-серая толстовка и шорты цвета хаки.

"Марк был фантастическим кардиологом и добрым человеком. Я буду всегда признателен ему за исключительный уход и отзывчивость", — заявил ранее в связи с этим Буш — старший.