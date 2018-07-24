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Ли Кэцян встретился с председателем палаты представителей Японии Тадамори Осимой
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Ли Кэцян встретился с председателем палаты представителей Японии Тадамори Осимой 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Пекин, 24 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня в государственной резиденции «Чжуннаньхай» встретился с председателем палаты представителей Японии Тадамори Осимой.
Ли Кэцян заявил, что здоровое и стабильное развитие китайско-японских отношений благоприятно не только для двух стран и их народов, но и для мира, стабильности и процветания региона, и даже всего мира. В этом году отмечается 40-я годовщина подписания Китайско-японского договора о мире и дружбе, заявил он и выразил надежду, что стороны, в соответствии с принципами и духом четырех политических документов, подписанных Китаем и Японией, будут реализовывать ранее достигнутые договоренности, продвигать дальнейшее развитие межгосударственных отношений в нормальном русле.
Ли Кэцян отметил, что Китай продолжит расширять открытость и доступ на свой рынок, а также приветствует расширение сотрудничества крупных иностранных компаний, в том числе японских, с Китаем.
Ли Кэцян выразил надежду, что стороны продолжат использовать платформу межпарламентских контактов, усиливать контакты законодательных органов двух стран, наращивать понимание, углублять взаимное доверие, укреплять социальные основы развития межгосударственных отношений.
Тадамори Осима заявил, что Япония намерена, придерживаясь принципов подписанных Японией и Китаем четырех политических документов, и в духе концепции «извлечения уроков из прошлого и обращения взора в будущее» содействовать развитию межгосударственных отношений. Стороны несут ответственность за передачу этой концепции будущим поколениям, заявил он. Япония намерена совместно с Китаем усиливать всесторонние связи между законодательными органами двух стран и совместно содействовать стабильному развитию межгосударственных отношений. —0—
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