Экскурсоводы отмечают высокий уровень знаний детей

24 июля дети, отдыхающие по программе «Московская смена» в Центре социального обслуживания «Жулебино», филиал «Выхино», посетили Дарвиновский музей. Экскурсию для ребят организовали при поддержке Мосгортура.

Чучела носорогов, динозавров и других зверей приковывают взгляды детей. Особенно после того, как экскурсовод заводит механизм и животные начинают двигаться. Музеи сегодня — это интересный досуг. А потому походы в них — обязательный пункт программы «Московской смены».

— Мы участвуем в программе уже третий год, — рассказала Наталья Носова , заведующая сектором работы со школьниками Дарвиновского музея. — К нам приходят дети, которые отдыхают в городских лагерях при школах, центрах социального обслуживания населения, объектах Департамента спорта и туризма Москвы

Сегодня экскурсия у ребят называлась «В мире древних животных». Школьники узнали, как выглядел динозавр, какие этапы эволюции прошел человек и многое другое.

— Сейчас проводить экскурсии школьникам очень удобно, — поделилась экскурсовод Наталья Котлова. — Дети много что знают, угадывают, размышляют. Чувствуется хорошая подготовка.

В пресс-службе Мосгортура рассказали, что к участию в «Московской смене» привлечены десятки музеев, культурных центров и других учреждений как Департамента культуры столицы, так и частных организаций.

— Я здесь в первый раз, и мне очень понравилось, — рассказывает 9-летняя ученица школы № 1363 Марина Малышева . — Никогда не видела двигающихся динозавров! И в лагере мне тоже нравится. Мы ходим в кино, плетем из бисера, слушаем различные лекции и многое другое.

Расписание на август в музее составили — сотни школьников приедут сюда познавать мир древних животных.

СПРАВКА

В этом году для ребят, которые отдыхают летом в столице, свои площадки по программе «Московская смена» предоставили 132 школы, 28 спортивных школ и 87 социальных учреждений города. Они работают по будням с 9:00 до 19:00.