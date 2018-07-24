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Михаил Шмырев: «Рейтинг нужный и ненужный»
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Михаил Шмырев: «Рейтинг нужный и ненужный» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Политолог Михаил Шмырев: «Вниманию интересующейся политикой публике вновь представили рейтинг самых полезных, медийных и активных (что далеко не всегда совпадает) депутатов Госдумы. Разумеется, всех заинтересовала позиция саратовских депутатов. Не вдаваясь в нюансы этого общероссийского рейтинга и не углубляясь в результативность деятельности в области законотворчества и степень активности в федеральной политике, стоит лишь заметить, что сложившийся среди саратовских парламентариев ранжир совпадает с мерой их активности в регионе. Николай Панков безусловно лидирует по многим позициям. Следом идет Ольга Баталина. Замыкающими выступают Татьяна Касаева и Василий Максимов.
Но речь сейчас не о них. Местные эксперты давно утратили интерес к подобным рейтингам в отношение саратовских облдепов. И дело вовсе не в низком спросе на такую аналитику или вообще в отсутствии какого-либо спроса. В данном случае предложение, под которым понимается активная депутатская деятельность, должно формировать спрос на ее оценку. Но только вот деятельности у многих почти никакой нет. На днях одно саратовское СМИ поздравило облдепа с днем рождения, а на форумах пишут: „Это вообще кто?“. Даже коллеги-журналисты едва ли назовут сходу имена хотя бы трети облдепов, которые на слуху. И очень может статься, что едва ли не половину из них составят представители оппозиции. Впрочем, такую думу и предугадывали отдельные саратовские политологи еще накануне ее избрания, оценив ход предвыборной кампании.»
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