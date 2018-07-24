Пакистанская разведка ставит на крикет

25 июля десятки миллионов пакистанцев придут на 85 тысяч избирательных участков. Им предстоит обновить состав высшего законодательного органа страны — Национальной ассамблеи. Параллельно с выборами в федеральный парламент, который позже утвердит нового премьер-министра, пройдут выборы в законодательные органы провинций. После серии кровопролитных терактов на политических митингах власти мобилизовали более 370 тысяч военных и 450 тысяч полицейских. Пакистанцы по-разному относятся к охранительным беспрецедентным мерам: одни считают их необходимыми, другие расценивают как доказательство вседозволенности пакистанских военных — в прошлом они не раз организовывали госперевороты, поэтому готовятся контролировать результаты плебисцита, которые не обещает быть однозначными, отмечают они.

Избирательная комиссия опубликовала полный список кандидатов. За 272 места в Национальной ассамблее (всего 342, но 60 мест зарезервирвоаны для женщин и 10 — для религиозных меньшинств) будут бороться 3675 человек: 1623 от Пенджаба, 824 от Синда, 725 от Хайбер Пахтунхвы и 287 из Белуджистана. Кандидатов на места в четырёх провинциальных ассамблеях больше — 4036 на 297 мест, 2252 на 130, 1165 на 99, 943 на 51 место соответственно. Впервые в выборах примут участие 11 трансгендеров — новшество стало возможно благодаря соответствующему закону, недавно принятому парламентом страны.

Основные и традиционные конкуренты за формирования большинства в парламенте — это правящая в составе коалиции «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» (PML-N) во главе Шахбазом Шарифом, «Пакистанская народная партия» (РРР) Билавала Бхутто Зардари и «Техрик-е-инсаф» («Движение за справедливость», PTI), возглавляемая бывшим капитаном сборной страны по крикету Имраном Ханом

Для самостоятельного формирования правительства партия должна получить в парламенте большинство — 172 места, иначе ей придется вступать в коалицию с более мелкими представителями политической борьбы и независимыми кандидатами. В нынешней действительности последний сценарий выглядит наиболее вероятным, но насколько он предпочтительный для народа — вопрос, поскольку расширит пространство для оппозиции и может раскачать и без того хрупкое правительство.

Шансы PML-N эксперты оценивают по-разному. Есть мнения, что партия способна сохранить власть, а решение суда приговорить её основателя, бывшего четырежды премьера-министра Наваза Шарифа к 10 годам тюрьмы за коррупцию, может вызвать у населения не отторжение, а наоборот сочувствие. Его брат Шахбаз Шариф, который встал во главе PML-N, обещает стране реализацию больших инфраструктурных проектов и экономическую революцию.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/PPI Билавала Бхутто Зардари

Лидер «Техрик-е-инсаф» Имран Хан проявляет себя, как харизматичный оратор, хотя публике он больше известен как капитан команды, выигравшей Кубок мира по крикету в 1992 году. Он декларирует искоренение феодализма, уничтожение коррупции и рационализацию экономической политики правительства. Кроме того, Имран Хан обещает создать 10 миллионов рабочих мест и предоставить жилье для бедных, что важно для электората, поскольку 60% избирателей — представители сельских районов и деревень. СМИ подозревают Имрана Хана в лоббизме китайских интересов (хотя то же самое говорят и о Шахбазе Шарифе), и в то же время активно муссируют слухи о ставке на него пакистанской межведомственной разведки (ISI) и военных, которые последние годы находятся в конфликте с братьями Шарифами. За неделю до выборов независимая комиссия по правам человека Пакистана предупредила о грубых попытках манипулировать результатами выборов военными и представителями ISI.

Согласно соцопросам, проведённым Gallup Pakistan и Pulse Consultant, рейтинг PML-N и PTI оценивается на уровне 26% и 25% соответственно, при этом в стране большой процент (20%) неопределившихся. На фоне участвующих в выборах исламистских движений и прогнозов о том, что на итоги выборов повлияют люди, не имеющие чётко выраженных политических взглядов, высказываются опасения по поводу возможной нестабильности в Пакистане. Стране, в 1998 году присоединившейся к клубу ядерных держав и с тех пор ведущей планомерную политику по наращиванию своего ядерного потенциала.

Однако более серьёзна экономическая проблема, которая в любом случае встанет ребром перед выигравшими выборами политическими силами. Хотя в текущем финансовом году экономика Пакистана демонстрирует рост, появилась тенденция к дефициту платёжного баланса страны, вызванного девальвацией местной валюты. Экономисты склонны считать, что Пакистан снова не справится без финансовой поддержки со стороны МВФ

Никакого серьёзного внутреннего конфликта после выборов в Пакистане не будет. Если какой-либо партии не удастся набрать большинство, будет сформировано коалиционное правительство, благо опыт в этом плане у пакистанских политиков большой. То, как поведут себя после выборов малые партии, зависит от результата. Как правило, малые партии блокируются с большими в обмен на те или иные уступки по региональной или политической повестке.