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Московские суворовцы возложат цветы к памятнику А. В. Суворова
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Московские суворовцы возложат цветы к памятнику А. В. Суворова 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
24 июля 2018 года в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Общественной организации «Московские Суворовцы» и автономной некоммерческой организации «Славься, Отечество!».
Подписи под документом поставили председатель общественной организации «Московские Суворовцы», член Совета Министерства просвещения (Минобрнауки РФ) по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров и генеральный директор АНО «Славься, Отечество!» Николай Кузнецов.
Соглашение с суворовцами подразумевает создание совместной силы по формированию в сознании ребят духовности, основанной на подвигах и поступках наших отцов, дедов, прадедов.
— Кроме того, мы окажем нашим партнерам всесильную помощь в организации празднования 75-летия со дня образования в нашей стране Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, — отметил генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Славься, Отечество!» Николай Кузнецов. Одно из праздничных мероприятий, посвященных этому событию, пройдет 22 августа 2018 года на Суворовской площади города Москвы. В его формате запланировано возложение цветов к памятнику генералиссимуса А. В. Суворова, монументу воинам-интернационалистам и военным морякам-подводникам. После чего в Театре Российской Армии гостей ждет праздничный концерт. Председатель общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрий Нестеров в свою очередь добавил, что совместная работа с организацией «Славься, Отечество!» началась значительно раньше.
— Мы будем делать все возможное, чтобы подрастающее поколение понимало для чего они сейчас учатся в Суворовских военных училищах и кадетских корпусах, — поделился Дмитрий Нестеров. — И что служба России — это самое основное и важное дело в жизни настоящего мужчины.
В стране функционирует около 200 образовательных организаций кадетского типа. В них одновременно учатся более 45 000 человек.
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